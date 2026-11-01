El PSOE Menorca cuestiona que el PP pida celeridad a Casa 47 tras oponerse a su creación

Archivo - El secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Menorca ha considerado "contradictorio" que el PP reclame ahora celeridad a Casa 47 cuando durante los últimos años ha cuestionado las políticas impulsadas por el Gobierno de España para ampliar el parque público de vivienda y ha criticado la creación de esta entidad.

En una nota de prensa, los socialistas han señalado que el PP votó en contra en el Congreso a iniciativas para crear y reforzar Casa 47, entidad que calificó de "chiringuito".

Entre estas medidas hay el Real Decreto 1/2025, que incluía el traspaso de inmuebles y suelos de diferentes entidades estatales a Sepes, entidad que posteriormente se convirtió en Casa 47, así como el Real Decreto 29/2026, que incorporaba disposiciones para reforzar el marco jurídico de la entidad.

Los socialistas de Menorca han subrayado que el Gobierno central ha creado la primera entidad "de ámbito nacional que destinará vivienda pública a alquiler asequible".

Según ha destacado el secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, esta legislatura "ha nacido Casa 47, que tiene que ser un Ibavi estatal". "Lo hemos creado con el PP en contra", ha reprochado, a la vez que ha cuestionado que ahora este partido "pida celeridad, tras haber obstaculizado su creación".

"El PP también debería demostrara esta celeridad que reclama donde tiene responsabilidades de gobierno, como en la gestión de las listas de espera del Ibavi", ha reclamado, para después criticar el "bloqueo" en la construcción y entrega de vivienda de este instituto balear.