PSOE Menorca lamenta la muerte de Xisco Ametller, al que agradece su "dedicación absoluta" durante 13 años a Es Mercadal

MENORCA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Menorca ha lamentado la muerte de Xisco Ametller, alcalde entre 2010 y 2023 de Es Mercadal, al que ha agradecido su "dedicación absoluta" durante esos 13 años a este municipio menorquín.

En un comunicado, el PSOE Menorca ha expresado su tristeza por el fallecimiento de Francesc Ametller Pons.

Militante del PSOE de Es Mercadal y Fornells, Xisco Ametller fue alcalde del municipio entre 2010 y 2023.

Además de liderar a los socialistas de Es Mercadal y Fornells durante más de una década, Ametller también ejerció de presidente de la Ejecutiva Insular del PSOE Menorca entre 2017 y 2025.

La Ejecutiva Insular del PSOE Menorca ha querido por tanto agradecer públicamente la "dedicación absoluta" de Xisco Ametller a Es Mercadal y Fornells durante todos sus años de alcalde, que los socialistas han definido como "muy positivos" para el municipio.

Para los socialistas, el "empuje" de Ametller hizo posible proyectos "transformadores" para Es Mercadal y Fornells, como por ejemplo la nueva escuela, la peatonalización del centro de Es Mercadal, los mercados de verano, o su trabajo ejemplar de dinamización económica y cultural que fue reconocido en todo la isla.

Desde el PSOE Menorca han asegurado en este sentido que en el partido se "va a echar mucho de menos a quien ha sido un "amado compañero". Y han querido finalmente hacer llegar su pésame a la familia y amigos de Xisco Ametller.