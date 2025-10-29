El PSOE de Menorca reclama destinar 10 millones a la compra de suelo o viviendas para construir VPO

MENORCA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva del PSOE Menorca ha reclamado este miércoles que los presupuestos insulares para 2026 incorporen una partida de diez millones de euros destinada a la compra de solares y viviendas ya construidas, de modo que se multiplique por diez la actual partida de un millón de euros.

Los socialistas han recordado que las listas del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) se han disparado desde 2023, una situación que han considerado "alarmante" y que el Consell de Menorca "no puede seguir ignorando".

"Aunque no sea directamente competente en materia de vivienda, el Consell podría hacer muchas cosas que no está haciendo para facilitar el acceso a la vivienda a los menorquines, empezando por adquirir suelo y también viviendas ya construidas", han argumentado.

En este sentido, han asegurado que existen "al menos 40 terrenos en venta repartidos entre los pueblos de la isla donde se podrían construir viviendas públicas para alquiler asequible".

"El Consell no debería conformarse con comprar solares, también puede adquirir pisos o incluso edificios ya construidos, una vía más costosa pero mucho más rápida a la hora de ofrecer alquileres asequibles a los demandantes", han añadido.

El PSOE ha recordado que la institución insular dispone actualmente de un millón de euros destinados a la compra de suelo, una partida presupuestada por los socialistas durante la anterior legislatura y que el actual equipo de gobierno del PP ha utilizado para adquirir terrenos en Es Mercadal, Ferreries y Alaior. Aunque estas adquisiciones son positivas, "son totalmente insuficientes", han subrayado.

El secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, ha considerado que destinar un millón de euros a la compra de suelo para vivienda pública, cuando el presupuesto total del Consell es de 180 millones, no refleja la importancia de este problema para la sociedad menorquina.

En este contexto, ha indicado que en el programa electoral para las elecciones de 2023, el PSOE Menorca se comprometió a invertir cinco millones de euros cada año del mandato, hasta un total de 20 millones de euros en cuatro años destinados a políticas de vivienda. "El PP lleva dos años y medio gobernando y solo ha sido capaz de comprar tres parcelas", ha recriminado.

Además, el socialista ha instado al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, a "ser valiente y comprometerse, porque el acceso a una vivienda digna es el mayor problema de Menorca y esta realidad debe reflejarse en los presupuestos del gobierno insular".

"La administración insular debe disponer de suelo y pisos para poder aportar soluciones a la crisis del acceso a la vivienda", ha manifestado.

El PSOE también ha instado al Consell a firmar un convenio con el Govern para obtener la cesión del derecho de tanteo y retracto, previsto en la Ley de Vivienda. Esta herramienta permitiría que la administración insular pudiera intervenir en casos como el bloque de viviendas de Alaior, actualmente en situación de subasta.

"En los dos últimos años hemos constatado que el Govern no tiene ningún interés en ejercer este derecho para adquirir viviendas. De hecho, incluso ha echado atrás operaciones que ya estaban prácticamente cerradas", ha explicado Pepe Mercadal. "Si el Govern balear no actúa, el Consell debe reclamar este derecho, firmar un convenio y así poder ejercerlo desde Menorca", ha concluido.