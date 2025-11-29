El PSOE Menorca reivindica la necesidad de "alzar la voz" frente a la violencia de género en una mesa redonda por el 25N

Mesa redonda celebrada por el PSOE Menorca con motivo de la conmemoración este pasado martes del 25N - PSOE MENORCA

MENORCA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Menorca reivindicó este viernes, en una mesa redonda celebrada con motivo de la conmemoración este pasado martes, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la necesidad de "alzar la voz" frente a la violencia de género de la que todas las mujeres pueden ser víctimas, avisó.

En nota de prensa, el PSOE Menorca ha informado que este viernes noche celebró una mesa redonda con motivo del 25N con la participación de la portavoz de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Andrea Fernández, la portavoz de Violencia de género en el Congreso y secretaria de igualdad del PSIB, Milena Herrera, y la secretaria de igualdad del partido, Bàrbara Torrent.

El acto que contó con la participación de más de 50 militantes y simpatizantes, puso el foco en la idea que todas las mujeres pueden ser víctimas de violencia de género y en la necesidad de continuar avanzando en derechos y proteger a todas las mujeres ante cualquier forma de violencia machista.

Durante el encuentro, las participantes remarcaron que todas las mujeres pueden ser víctimas y que, por eso, "la sociedad tiene que estar vigilante ante cualquier situación y actuar incluso ante comentarios o actitudes que perpetúan el machismo".

Además, subrayaron el papel "fundamental" del PSOE en los principales adelantos sociales, con la aprobación de medidas como la Ley Integral contra la Violencia de género de 2004, el Pacto de Estado contra la Violencia de género, o derechos sociales como la mejora de las pensiones y el ingreso mínimo vital.

Uno de los puntos centrales del diálogo fue el análisis de las nuevas formas de violencia, especialmente la violencia vicaria y la violencia digital, una realidad "cada vez más organizada y financiada", facilitada por el anonimato y que tiene un impacto especialmente grave entre las personas jóvenes. "En las redes sociales, muchas formas de violencia están normalizadas y tenemos que estar preparados para combatirlas", advirtieron.

Las ponentes coincidieron que el reto es principalmente cultural, puesto que "la sociedad continúa sustentada en estructuras patriarcales" y el cambio "es profundo y necesita corresponsabilidad masculina, implicación activa de los hombres y ejemplos positivos".

A la vez, alertaron de la "oleada reaccionaria impulsada por la extrema derecha", que difunde "mentiras a partir de medias verdades" y alimenta "una ideología del odio, el miedo y el rechazo a los avances en materia de igualdad".

Finalmente, reivindicaron que la educación es la base para hacer frente a la violencia de género y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando desde las instituciones y desde la calle para combatir todas las formas de violencia. "Todavía tenemos una sociedad y democracia imperfecta", concluyeron.