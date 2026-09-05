El PSOE Palma abre el curso político con propuestas "reales" frente a "los discursos de odio de las derechas"

El secretario general del PSOE Palma y candidato en el Ayuntamiento, Iago Negueruela - PSOE

PALMA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Palma (ASP) ha arrancado el curso político con un Consell Polític en el que se han reivindicado propuestas "reales" frente a "los discursos de odio de las derechas".

En el encuentro, según ha informado el PSOE en una nota de prensa, los socialistas han nombrado a las dos personas que coordinarán el programa electoral para tratar de recuperar la alcaldía en 2027: la arquitecta y urbanista independiente Cristina Llorente y el diputado y miembro de la Ejecutiva del PSIB Carles Bona.

"Siempre hemos sido alternativa a los gobiernos de involución de las derechas", ha afirmado el secretario general del PSOE Palma y candidato en el Ayuntamiento, Iago Negueruela, quien ha reivindicado al partido como "una opción real para recuperar Palma".

El secretario general de los socialistas ha destacado la importancia de hacer un programa electoral que "ilusione" y ha subrayado la importancia de contar con dos personas que aporten enfoques diferentes.

En este sentido, ha señalado que Llorente "comprende los barrios, entiende el urbanismo de forma diferente al alcalde" y Bona "conoce la situación real de Palma y la importancia de aplicar medidas contra el cambio climático".

Negueruela ha explicado la importancia de "ver cómo, este verano, la ciudadanía ha salido a la calle para denunciar los problemas reales que sufren, como la saturación", mientras el alcalde, Jaime Martínez, "ha centrado su mensaje sólo en lo que ha sucedido en Ceuta".

"Ha habido más movilizaciones en tres meses que en tres años, ha sido un mal verano para el PP y el alcalde. Hay descontento", ha considerado el socialista.

Así, los principales ejes de los socialistas serán "la saturación, el intenso calor, la vivienda a precios imposibles, la movilidad colapsada y el desmantelamiento de los servicios públicos".

Para Negueruela, es necesario "dar soluciones" al cambio climático, ya que "no hacerlo es una irresponsabilidad". En cuanto a la vivienda, el PSOE Palma celebrará una conferencia política municipal para definir sus propuestas.

Asimismo, ha cargado contra las políticas del actual gobierno municipal que, a su entender, "solo quiere traer a grandes arquitectos para posicionar Palma, como si hiciera falta, mientras expulsa a los vecinos y vecinas".

La vicesecretaria general del PSIB y candidata al Govern, Rosario Sánchez, ha sostenido que quedan 37 semanas para las elecciones y que su partido se juega "el trabajo hecho desde la oposición, el futuro de Palma y de las Islas". "Me voy a dejar la piel en defender el proyecto y lo que somos delante de las urnas", ha afirmado

Para Sánchez, el alcalde de Palma "es un especulador inmobiliario, la ciudad es su negocio y quiere convertirla en un Mónaco y la presidenta, es una clasista y racista".

LLORENTE Y BONA CORDINAN EL PROGRAMA

Cristina Llorente es arquitecta (Etsab, 2005) y especialista en derechos ciudadanos (UOC, 2012; UIB, 2022). El PSOE ha subrayado su sólida trayectoria en urbanismo, políticas públicas y perspectiva feminista. Llorente ha liderado múltiples iniciativas de transformación urbana y social desde una mirada inclusiva y pedagógica.

Directora de Arquitectives desde 2009, secretaria de Palma XXI y colaboradora habitual en foros y publicaciones sobre ciudad y ciudadanía, combina la práctica arquitectónica con la investigación, la creación cultural y la divulgación. Su trabajo, reconocido con diversos premios y becas, se centra en impulsar ciudades más cuidadoras, igualitarias y conscientes.

De su lado, Carles Bona es Doctor en Física, ayudante de Doctor en el Departamento de Física de la UIB, con una amplia trayectoria en investigación. Es secretario de Análisis, Prospectiva y Respuesta del PSIB-PSOE y actualmente es diputado en el Parlament.