El PSOE de Palma cree que la declaración responsable para agilizar trámites urbanísticos pondrá en peligro la seguridad

Archivo - Vista general de las obras de vivienda nueva, a 6 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha considerado que la implantación de la declaración responsable para los proyectos de ejecución de las licencias urbanísticas pondrá en peligro la seguridad de los proyectos al "eliminar" el control previo a la hora de presentar estos proyectos.

Los socialistas, en un comunicado, también han sostenido que esta medida hará que los precios del alquiler sigan subiendo en la ciudad.

Así ha reaccionado el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Ducrós, al anuncio realizado este jueves por el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, relativo a la puesta en marcha de esta declaración responsable para agilizar los trámites urbanísticos.

Mientras la ciudad "lidera todos los ránkings estatales al ser la ciudad con la vivienda más cara", ha recriminado, la única "ocurrencia" del alcalde, Jaime Martínez, "consiste en eliminar mecanismos de supervisión que acaban poniendo en riesgo la seguridad en un contexto de incremento de la siniestralidad laboral".

"Es una absoluta irresponsabilidad", ha dicho el socialista, quien ha lamentado que esta medida no vaya acompañada de un refuerzo del personal ni de la cobertura del cerca de centenar de plazas vacantes en la Gerencia de Urbanismo.

"¿Cómo se vigilará que se cumpla la legalidad y que no aparezcan tres o cuatro pisos más?", se ha preguntado Ducrós.

Su partido, ha incidido, seguirá reclamando "el único anuncio que no aparece en boca del alcalde y que la ciudadanía exige, medidas reales para reducir el precio de la vivienda, declarar Palma como zona tensionada, construir vivienda pública y tratar la vivienda como un derecho y no un negocio".