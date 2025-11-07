El PSOE Palma denuncia que ni el alcalde ni la mayoría de cargos públicos de Cort cumplen con la ley de transparencia

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Ducrós. - PSIB - Archivo

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha denunciado públicamente que ni el alcalde, Jaime Martínez, ni 55 de los 56 cargos públicos del Ayuntamiento "cumplen" con la ley de transparencia y control del patrimonio y de las actividades, ya que no han actualizado y entregado al registro la declaración del IRPF desde 2022.

Para el portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, se trata de un "incumplimiento masivo del alcalde y todo su equipo de gobierno de sus obligaciones legales".

La ley de transparencia obliga a los cargos públicos a aportar cada año una copia de la última declaración tributaria correspondiente al IRPF y al Impuesto sobre el Patrimonio que, además, se tiene que aportar en un plazo máximo de un mes desde que finalizan los plazos legales para presentarla, según ha señalado la formación en nota de prensa.

Así, los socialistas han asegurado que de los 56 cargos que tiene el Ayuntamiento, solo uno ha presentado todas las declaraciones. En concreto, se trata del regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, que presentó la de 2023.

El resto, han criticado, solo ha registrado la declaración de 2022, cuando tomaron posesión de su cargo. "Más grave es que hay ocho cargos que no han presentado ni una, mientras que otros cuatro no aparecen ni en el registro", han aseverado.

Ante esta situación, Ducrós ha acusado a Martínez y al PP de "tener un grave problema con la transparencia" y, por ello, ha reclamado "explicaciones inmediatas de estos tres años de incumplimientos, la regularización de sus obligaciones y respeto por la legalidad".