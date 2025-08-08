El PSOE de Palma exige al alcalde que ponga en funcionamiento las pantallas informativas de las paradas de la EMT

Una parada de la EMT en Son Fuster con la pantalla de información inoperativa. - PSOE

Dalmau acusa a Martínez de tener una "obsesiva intención de perjudicar los servicios públicos"

PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha exigido al alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, que ponga en funcionamiento las pantallas informativas de las paradas de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que fueron instaladas hace más de un año y "nunca han estado operativas".

Los socialistas, en un comunicado, también han cuestionado los nuevos horarios de verano de la EMT, con una "reducción" de las frecuencias en líneas "tan importantes" como la 5, la 8 y la 7 o aquellas que van hasta el Hospital Universitario de Son Espases.

"Estamos ante un menosprecio absoluto a la hora de mejorar un servicio esencial como es el que presta la EMT, la ciudadanía sufre las consecuencias de esta falta de interés que ha demostrado el alcalde y su equipo de gobierno", ha lamentado el portavoz adjunto del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau.

El regidor ha recordado que durante la pasada legislatura se adjudicó un contrato para la instalación de 227 pantallas informativas en las paradas de la EMT y que pese a hacer más de un año que se colocaron "la mayoría no están en funcionamiento".

"Los socialistas dejamos adjudicadas las nuevas marquesinas, que son más accesibles y más cómodas, y también las nuevas pantallas de información, que en dos años siguen sin funcionar en muchos barrios. En el centro sí que están en marcha, pero más allá de Avenidas prácticamente ninguna está operativa", ha señalado el portavoz adjunto.

Dalmau también ha puesto de relieve la situación de "colapso" que se está dando durante los meses de verano en la EMT. "Buses completos que abandonan a la gente en las paradas, flota antigua que en dos años no ha incorporado ningún bus nuevo, falta de personal y muchas averías que obligan a los buses a estar en los talleres", ha enumerado.

HORARIOS DE VERANO

También ha cuestionado los nuevos horarios de verano de los autobuses, que "reducen de forma considerable las frecuencias en líneas muy empleadas como la 5 y la 8" y en aquellas que van hasta Son Espases, como son la 20, la 29 y la 39.

"Parece que al alcalde no le interesa que el hospital de referencia de Baleares tenga buenas frecuencias durante agosto", ha deslizado Dalmau, quien ha achacado esta decisión a su "obsesiva intención de perjudicar los servicios públicos y gobernar solo para los que más tienen y no emplean el transporte público".

"Un ejemplo más de que al alcalde no le importa nada la clase trabajadora de Palma, que necesita el bus para ir cada día a trabajar", ha insistido.