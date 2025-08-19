El PSOE Palma exige al alcalde "protocolos claros" de protección laboral frente a las olas de calor

Archivo - El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha reclamado al alcalde, Jaime Martínez, que garantice el cumplimiento de las medidas de protección laboral ante las olas de calor, derivadas de la emergencia climática, mediante "protocolos claros de suspensión o adaptación de tareas".

Además, los socialistas han pedido que dichos protocolos tengan en cuenta la provisión de agua, las zonas de sombra, los espacios de descanso climatizados y una formación específica para empleados municipales, y para el personal que presta servicios de manera indirecta al Ayuntamiento a través de contratos municipales.

Según ha comentado la formación este martes en nota de prensa, los protocolos se tendrán que hacer públicos en la web municipal y remitirse a todos los empleados públicos, "tal y como se pidió en el último pleno en una moción en la que PP y Vox votaron en contra".

En caso contrario, ha anunciado el secretario general de la agrupación, Iago Negueruela, "el PSOE denunciará a Cort ante la inspección de Trabajo".

Para el dirigente socialista, "garantizar y proteger la salud, la seguridad y la vida de los trabajadores tiene que ser una prioridad para el Ayuntamiento". "El negacionismo climático en el que se han instalado tanto PP como Vox es una irresponsabilidad", ha añadido.

En este sentido, el PSOE Palma también ha reclamado campañas de información pública "permanentes y reforzadas durante episodios de alerta", con recomendaciones de autoprotección, localización de refugios climáticos y canales de atención para emergencias.

Negueruela ha recordado que durante el pleno de julio de 2023 ya se aprobaron iniciativas para "dar una respuesta eficaz a la emergencia climática y proteger la salud de los trabajadores y de toda la ciudadanía". Sin embargo, ha criticado, "ahora parece que no es importante la seguridad de aquellos que trabajan al sol, en carreteras, obras, parques, limpieza viaria u otros servicios municipales esenciales porque sigue sin aplicar ninguna medida".

Además, los socialistas han advertido de la necesidad de dar ejemplo desde Cort. "No se puede esconder la realidad, las olas de calor son una realidad y un fenómeno que continuará agravándose los próximos años", ha señalado Negueruela. "Nos jugamos mucho como ciudad, hay que actuar ya", ha concluido.