El PSOE Palma exige que no se permita el crecimiento urbanístico "sin precedentes" que pretenden PP y Vox en Son Cladera

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma exigirá en el pleno municipal de octubre que no se permita el crecimiento urbanístico "sin precedentes" que PP y Vox quieren hacer en Son Cladera.

En nota de prensa, el PSOE Palma ha informado que en el pleno de octubre pedirá que no se permita el aumento de densidad previsto en los urbanizables y en las áreas de transición de Son Cladera.

Así, los socialistas exigirán que "se vuelva a las densidades previstas en el Plan General" y que "no se permita que el barrio crezca en 14.000 habitantes, un 88 por ciento más de los que hay actualmente, sin incorporar más zonas verdes, escuelas, institutos, centros de salud o centros de día", ha explicado el regidor socialista en el Ayuntamiento de Palma Pepe Martínez. "Son Cladera no puede asumir pasar de los 7.500 habitantes actuales a 21.500", ha resumido Martínez.

El PSOE Palma ha recordado que en la comisión previa al pleno, el PP y Vox votaron en contra de la iniciativa.

Martínez ha recordado que "Son Cladera sufrirá un desarrollo urbanístico sin precedentes". "Allí donde estaba previsto un crecimiento sostenido y sostenible, habrá rascacielos con pisos de hasta 12 alturas como en otros lados. A un incremento de densidad desmesurada de los dos urbanizables previstos, se le suma la desaparición del poco rústico que quedaba y que se encuentra en las áreas de transición", ha explicado el regidor.

Este hecho implica para el PSOE Palma más interrogantes que respuestas: "¿Habrá agua suficiente para los nuevos habitantes? ¿Habrá más servicios públicos? No hay previsto nada de todo esto", según Martínez. Además, han añadido los socialistas, el crecimiento también afectará al tráfico y a los aparcamientos. "No hay ninguna garantía que los cauces de comunicación no colapsen", ha dicho el regidor.

Por último, los socialistas creen que, con este crecimiento, se quiere "incentivar pisos millonarios, que hará gente que se volverá multimillonaria y que en ningún caso se podrá permitir la gente del barrio". "No habrá viviendas de protección oficial, que realmente son asequibles, si no viviendas de precio limitado, limitado porque la gran mayoría de la población solo puede pagarlas en sus sueños", ha concluido Martínez.