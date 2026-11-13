El PSOE de Palma pide mejorar la coordinación con el Govern para reforzar el mantenimiento de los centros escolares

Archivo - Imagen de archivo de un centro educativo. - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma llevará al pleno de noviembre una moción para mejorar y garantizar el marco de colaboración y coordinación con el Govern para el mantenimiento, la conservación y la mejora de los centros educativos.

En concreto, los socialistas reclamarán que el convenio anunciado con la Conselleria establezca una colaboración efectiva, que se incorporen las actuaciones para climatizar los centros y renaturalizar los patios y los entornos escolares.

Según la portavoz adjunta, Silvana González, no se puede permitir que las necesidades de los centros "queden sin respuesta por cuestiones competenciales o por falta de coordinación". Por ello, proponen un convenio con compromisos económicos, una planificación plurianual y una comisión de seguimiento que garantice que las actuaciones se llevarán a cabo.

El partido ha hecho hincapié en que los centros educativos públicos son equipamientos esenciales para la vida de los barrios y para garantizar una educación de calidad. Así, remarcan la necesidad de disponer de instalaciones seguras, accesibles, confortables y adaptadas a las necesidades de la comunidad educativa.

"Los centros educativos necesitan inversiones, mantenimiento y mejoras, y que las administraciones se coordinen para dar respuesta a estas necesidades", ha remarcado González antes de insistir en pedir a Cort que impulse junto al Govern un nuevo convenio de colaboración que permita planificar las actuaciones y garantizar los recursos necesarios.

Además, plantean incorporar las actuaciones de adaptación climática y renaturalización de los patios escolares aprobadas en el pleno, así como dar una respuesta específica a los cuatro centros CEIPIESO de Palma.