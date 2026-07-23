El PSOE de Palma pide paralizar el proyecto del antiguo edificio de Gesa ante las numerosas "voces discrepantes"

El antiguo edificio de Gesa y la zona verde anexa. - PSOE DE PALMA

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha solicitado paralizar la rehabilitación del antiguo edificio de Gesa, ubicado en la fachada marítima de la ciudad, ante las numerosas "voces discrepantes" con el proyecto que surgió ganador del proyecto de ideas.

Entre ellas, ha indicado el partido en un comunicado, hay asociaciones vecinales, entidades patrimoniales y personas vinculadas al mundo de la arquitectura y la cultura, quienes han "levantado la voz" para mostrar su preocupación acerca de la protección del patrimonio y el impacto paisajístico de la iniciativa.

Otra de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa en las últimas semanas, especialmente por parte de los vecinos de la zona, es la falta de espacios verdes y de un enfoque centrado en la sostenibilidad ambiental, económica y social.

"Cuando tantas entidades, profesionales y vecinos alertan de que el proyecto necesita más debate, la respuesta no puede ser los hechos consumados, sino la mano tendida", ha sostenido la regidora socialista en el Ayuntamiento de Palma Silvana González.

Es por ello que el PSOE llevará al próximo pleno municipal, el correspondiente a este mes de julio, una proposición para solicitar la paralización del proyecto para debatir nuevas alternativas. "Gesa necesita otra manera de hacer las cosas y por eso pedimos un 'téntol', porque la propuesta se debe hacer de la mano de la ciudadanía y no desde la imposición", ha añadido la regidora.

Para los socialistas, el equipo de gobierno municipal ha convertir los concursos de ideas "en el centro de su acción de gobierno" y se han amparado en ellos para "renunciar a la participación, el debate público y gobernar escuchando a la ciudadanía".

"Los proyectos no solo deben ganar técnicamente, también deben ganar en legitimidad social. El debate, la participación y el diálogo no son obstáculos, son oportunidades para construir una ciudad mejor. Todavía estamos a tiempo de abrir un proceso real de participación, escuchar, consensuar e incorporar aquellas aportaciones que permitan construir un proyecto fruto de una mirada colectiva", ha zanjado González.