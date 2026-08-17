El PSOE Palma reclama la recuperación del cine Iris y del quiosco de Son Gibert - PSOE PALMA

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Palma ha reclamado la recuperación del cine Iris y del quiosco de Son Gibert, dos espacios que podrían dar servicio a los barrios del Vivero y Rafal Nou. El primero es de propiedad privada y, el segundo, municipal.

En un comunicado, los socialistas han acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de "convertir el abandono de los barrios en la principal seña de identidad de su gobierno".

El regidor socialista Daniel Oliveira ha recordado que en 2024 se aprobó por unanimidad una moción para que el Ayuntamiento adquiriera el edificio del cine Iris para ampliar el CEIP el Vivero.

"El alcalde ha dejado escapar este espacio, Cort no presentó ninguna oferta y el cine, que podía servir para ampliar la escuela y crear equipamientos públicos, ha acabado en manos privadas", ha criticado.

En cuanto al quiosco de Son Gibert, ha lamentado que "lleva años cerrado, tapiado, vandalizado y cada día más deteriorado". "Las asociaciones de vecinos han propuesto transformarlo en un espacio sociocultural, pero el alcalde tampoco las escucha", ha reprochado.

El PSOE ha reclamado al Ayuntamiento la recuperación de estos dos espacios, afeando a Martínez por "encontrar millones para grandes anuncios, pero abandonar los barrios y menospreciar sus necesidades". "Tiene que rectificar, recuperar estos espacios y devolverlos a sus vecinos", ha concluido.