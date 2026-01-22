El PSOE reclama medidas urgentes para frenar el aumento de los precios del alquiler en Menorca

MENORCA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Menorca ha reclamado este jueves al Consell la puesta en marcha de medidas urgentes para frenar el aumento de los precios del alquiler y dar respuesta a "una situación que se ha vuelto insostenible para muchas familias menorquinas".

Los socialistas han alertado de que el problema de la vivienda continúa agravándose, especialmente para las personas que viven de alquiler y a las que este año les finaliza su contrato. Según las estimaciones, los incrementos que pueden aplicarse en los nuevos contratos pueden llegar hasta los 3.600 euros anuales por vivienda. Además, durante 2026 podrían renovarse más de 1.000 contratos de alquiler de vivienda habitual en Menorca, con el consiguiente riesgo de un fuerte encarecimiento generalizado.

Ante esta realidad, el conseller socialista Eduardo Robsy defenderá una propuesta de acuerdo en el Consell que insta al equipo de gobierno a actuar con "mayor decisión y recursos". La iniciativa reclama, por un lado, incrementar la partida presupuestaria destinada a la adquisición de suelo, edificios y viviendas para ampliar el parque público destinado al alquiler social y al alquiler asequible. Por otro, conseguir viviendas y edificios ya construidos o en construcción para destinarlos a alquiler social y a alquiler asequible.

El PSOE ha recordado que estas medidas han sido reclamadas de forma reiterada por su formación desde el pleno de octubre de 2023, sin éxito hasta el momento. "El equipo de gobierno vota en contra de propuestas socialistas en materia de vivienda que después acaba aplicando y anunciando como propuestas propias", han denunciado.

En este contexto, los socialistas han criticado que presentaron una enmienda al presupuesto de 2026 para aumentar la partida destinada a vivienda, que fue rechazada de forma directa por el PP con el apoyo de la consellera no adscrita Maite de Medrano. "La dotación actual no es suficiente para llevar a cabo todo lo que se anuncia, lo que hace sospechar que no existe un interés real, sino una voluntad meramente cosmética de construir un relato que no se ajusta a la realidad de los hechos", han lamentado.

Otro punto clave de la iniciativa del PSOE es la colaboración con la nueva empresa estatal de vivienda, con el objetivo de promover y facilitar la adquisición y transformación de suelo y la construcción de viviendas en Menorca para aumentar el parque público de vivienda. Se trata de una petición sostenida por parte de los socialistas para buscar una colaboración directa del Consell con otras administraciones, sin que hasta el momento se haya concretado ningún contacto por parte del equipo de gobierno.

Finalmente, la propuesta insta al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, a realizar todas las gestiones necesarias para que se aprueben medidas inmediatas y efectivas que eviten un fuerte aumento del precio del alquiler en los contratos que deben renovarse durante 2026. "Es imprescindible actuar ahora para proteger a las familias y garantizar el derecho a una vivienda digna en Menorca", han manifestado.

"El Consell no puede quedarse de brazos cruzados mientras el alquiler expulsa a familias de su municipio o las aboca a una situación de inseguridad permanente. Hace falta más vivienda pública y hacen falta medidas urgentes que supongan soluciones a corto plazo", ha remarcado el socialista.