PSOE Sant Antoni expresa su "total indignación" por las molestias que provocó una fiesta de una discoteca en un barrio

EIVISSA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni de Portmany ha expresado este martes su "total indignación" por las molestias registradas el pasado fin de semana durante la fiesta de apertura de una discoteca.

En un comunicado, los socialistas han explicado que el evento provocó "una jornada de caos de tráfico, niveles de ruidos inaceptables y comportamientos incívicos en plena vía pública".

Según el PSOE, no se trata de "un hecho aislado", sino la "consecuencia directa de una política municipal" puesto que el Ayuntamiento prioriza los intereses de las grandes empresas de ocio por encima del bienestar ciudadano.

La formación considera "inadmisible" que el Ayuntamiento permita estos establecimientos en núcleos residenciales. Según ha reiterado, el control de accesos fue "claramente insuficiente" y el ruido afectó a decenas de familias.

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que exigirá al alcalde una rectificación, con una fiscalización de las licencias y planes de seguridad y convivencia.