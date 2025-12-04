PSOE Santa Eulària rechaza la carrera profesional que quiere implantar el Ayuntamiento por estar "mal diseñada"

IBIZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Santa Eulària ha mostrado este jueves su "firme rechazo" a la carrera profesional impulsada por el equipo de gobierno por ser una propuesta "impuesta, mal diseñada y contraria a los principios básicos del diálogo social".

Según ha criticado la formación socialista en un comunicado, la iniciativa "nace sin consenso alguno, ya que el Ayuntamiento ha desoído tanto las aportaciones del comité de empresa como las alegaciones presentadas por la plantilla".

"Han impuesto una propuesta sin modificar una sola coma, pese a la avalancha de alegaciones recibidas. Esto demuestra una absoluta falta de respeto hacia los trabajadores", ha denunciado públicamente el PSOE.

Según ha reiterado la formación, queda relegada a un papel meramente testimonial, lo que supone desvirtuar el objetivo real de esta herramienta, mejorar el servicio público, fomentar el desarrollo profesional y garantizar una administración más eficaz.

Uno de los aspectos más controvertidos aseguran que es la evaluación del desempeño puesto que, para los socialistas, se ha construido un sistema sancionador, subjetivo y difícil de cumplir.

"El Ayuntamiento plantea una carrera profesional basada en premios y castigos. Es un modelo infantilizador, más propio de una escoleta que de una administración pública moderna", han reiterado.

El Grupo Socialista ha criticado también la "exclusión" de los representantes sindicales de la comisión encargada de evaluar al personal.