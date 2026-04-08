El PSOE de Sóller pide al Ayuntamiento retirar la reforma circulatoria por el "caos" en Semana Santa

Archivo - Jaume Mateu, Socialista de Soller - ISAAC BUJ - Archivo

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Sóller ha instado al Ayuntamiento del municipio a retirar la reforma circulatoria y a replantear la zona de bajas emisiones ante el "caos circulatorio" generado durante Semana Santa.

Según ha informado este miércoles el PSIB en un comunicado, tanto la nueva zona de bajas emisiones como la reforma circulatoria del Consistorio han provocado colas en los principales accesos al municipio y atascos generalizados.

Así, el secretario general de la Agrupación Socialista de Sóller, Jaume Mateu, ha exigido la retirada de la reforma circulatoria y el replanteamiento de la zona de bajas emisiones para crear un plan de circulación que apueste por limitar el acceso al centro. "Un plan que facilite la vida a los 'sollerics' y que abandone la improvisación y los experimentos con los cuales juegan con el tiempo y la paciencia de todos", ha señalado Mateu.

En este sentido, Mateu ha acusado al regidor de Movilidad y Zona de Bajas Emisiones del Ayuntamiento, Pep Porcel, y al equipo de gobierno de "hacer experimentos con todos los ciudadanos, con resultados en forma de colas de tráfico nunca vistas, carencia de previsión, improvisaciones y ninguna solución para los problemas de movilidad que sufrimos los 'sollerics' y que se han agravado con el PP".

Mateu ha hecho referencia al cierre durante la Semana Santa de la rotonda del Centre, debido a los visitantes que subían desde el puerto, como "el último símbolo del fracaso" y como "una medida desesperada" ante las colas que formaban los coches al intentar acceder a la localidad.

Asimismo, ha asegurado que, de no modificarse la reforma circulatoria, se producirá un nuevo colapso de movilidad cuando vuelvan a llegar los turistas, lo que afectará también a residentes, trabajadores y estudiantes.

Por otra parte, Mateu ha afeado que tanto el alcalde de Sóller, Miquel Nadal, como el regidor de Movilidad no estuvieran presentes en los momentos de mayor intensidad de los atascos.

"¿Dónde estaban el alcalde y el regidor, qué herramientas dieron a la policía municipal para intentar arreglar el problema, cuál es el coste total de las cámaras, la pintura y las señales que se han instalado, quién está gestionando las instalaciones, qué papel ha jugado en esto el asesor parlamentario y exregidor del PP, Antoni Torres, y qué piensan hacer antes del verano?", ha concluido.