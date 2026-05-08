El PSOE de Sóller pide la dimisión del regidor de Movilidad por el caos circulatorio

Colas en una carretera de Sóller. - PSOE

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Sóller ha reclamado este viernes la dimisión del regidor de Movilidad, Pep Porcel, como primer paso para solucionar el caos circulatorio que, a su juicio, atraviesa el municipio.

En un comunicado, los socialistas han criticado lo que han calificado como la última "ocurrencia" del equipo de gobierno municipal, en relación a un cambio de circulación provisional entre la avenida de Asturias y la calle Andreu Coll.

Esta última modificación de la circulación, con motivo de las fiestas, ha durado solo unas horas, como también duró unas horas el regreso de la calle de San Jaime a la zona azul. "Cada decisión que toma el regidor tránsfuga atasca todavía más nuestras calles", ha denunciado el portavoz socialista en el municipio, Jaume Mateu.

Los socialistas han advertido que el municipio empieza otro verano con los accesos al pueblo con largas colas de vehículos cada semana, sin que ni el equipo de gobierno municipal ni el Consell de Mallorca hayan tomado ninguna medida para evitarlo.

Según el PSOE, los comerciantes y empresarios ya denuncian pérdidas económicas mientras los residentes "pierden la paciencia ante la inacción del PP".

Los socialistas han recordado que la semana pasada el PP y Vox votaron en el Parlament en contra de una iniciativa para limitar la entrada de vehículos a Mallorca, como ya se aplica en Formentera.

Para el PSOE, el episodio de los cambios puntuales por la feria ha sido el último de una serie de cambios que han empeorado la movilidad en Sóller, como ya lo fue la reforma circulatoria de la que los socialistas pidieron la retirada.

"La improvisación del equipo de gobierno está creando problemas a residentes, estudiantes, trabajadores, empresarios y visitantes, que pasan horas parados en nuestras calles y carreteras sin que las instituciones tomen una solución efectiva", ha añadido el portavoz.

El PSOE ha insistido en la necesidad de que el regidor de Movilidad dimita y que el alcalde convoque a los partidos de la oposición y a las entidades del municipio que quieran asistir para analizar soluciones al caos circulatorio.