El PSOE ve en el presupuesto de Palma para 2027 a un "gobierno agotado" y un alcalde "que solo vende humo"

Archivo - El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau (i), y el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela (d), en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha considerado que el presupuesto para 2027 aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma, que asciende hasta los 670 millones de euros (+7%), es "el síntoma de un gobierno agotado y de un alcalde pasivo que solo vende humo".

Los socialistas, en un comunicado, han criticado la "desaparición" de las partidas destinadas a vivienda en medio de la crisis habitacional que afecta a la capital balear.

"El alcalde no toca con los pies en la tierra, desconoce las necesidades de los barrios y sigue contando las mismas historias que contaba hace tres años y medio, que siguen sin existir", ha señalado el portavoz del PSOE de Palma, Francesc Dalmau.

El regidor socialista ha ironizado con el hecho de que Jaime Martínez "destaque como un mérito una inversión de seis millones de euros para los barrios que solo servirá para arreglar tres calles".

"Dice que invertirá ahora en la climatización de los centros educativos después de haber votado en contra y cree que se arreglará con cinco millones de euros, que no servirán ni para adaptar climáticamente cinco escuelas", ha proseguido.

Para Dalmau, el equipo de gobierno del PP "destaca por su inacción y por comprar ideas a externos que en tres años y medio no han supuesto ninguna mejora para la gente de Palma".

"La ciudadanía está peor que hace tres años y medio, y eso es indiscutible. El Ayuntamiento, en vez de respaldarles y resolver sus problemas, los abandona", ha concluido.