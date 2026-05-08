El puerto de Andratx estrena el próximo lunes un nuevo mercado semanal junto al puente de Es Saluet

La regidora de Ferias y Mercados de Andratx, Sandra Milena. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El puerto de Andratx estrenará el próximo lunes un nuevo mercado semanal junto al puente de Es Saluet impulsado por el Ayuntamiento a través de la regiduría de Ferias y Mercados.

El mercado, que ha sido presentado por la regidora Sandra Milena, se instalará en la calle Gabriel Roca y abrirá todos los lunes en horario de 09.00 a 14.00 horas.

La nueva propuesta arrancará inicialmente con una docena de paradas centradas principalmente en productos de proximidad y contará también con la presencia de la Cooperativa de Andratx.

Una vez efectuados los trámites administrativos y obtenidas las autorizaciones por parte de PortsIB, desde la regiduría de Ferias y Mercados se ha organizado esta nueva iniciativa con el objetivo de dinamizar esta zona del puerto y ofrecer un nuevo punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes.

La regidora Sandra Milena ha destacado que quieren impulsar un mercado cercano, con identidad propia y que ayude a dinamizar esta zona del puerto. Además, ha señalado que el objetivo es crear un espacio agradable y dinámico que complemente la actividad habitual de la zona.

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha asegurado que se sigue trabajando para impulsar iniciativas que generen actividad y movimiento en diferentes núcleos del municipio durante todo el año.

"Este nuevo mercado permitirá ampliar la oferta del puerto de Andratx y crear un nuevo espacio de encuentro para vecinos y visitantes", ha concluido.