Una quincena de voluntarios participan en una jornada en Raixa para conocer el patrimonio de la 'pedra en sec' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha celebrado este sábado en Raixa una jornada de voluntariado en la Ruta de Pedra en Sec que ha ofrecido a 16 participantes una experiencia de aprendizaje y lúdica de conservación del patrimonio.

Los asistentes han participado en la reconstrucción de un muro de 'pedra en sec' en el camino de Raixa, en el término de Bunyola, de la variante cinco de la Ruta de Pedra en Sec. En concreto, según ha informado el Consell de Mallorca en una nota de prensa, han actuado en un tramo del camino entre Raixa i Can Penasso, de la mano de la asociación de Santa Maria Més que Pedra.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado la jornada como "una oportunidad para experimentar los secretos de la técnica de 'pedra en sec', incluida en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco desde 2018".

"En Mallorca ha permitido construir bancales, paredes, caminos y multitud de estructuras ligadas a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Se estima que sólo en la sierra de Tramuntana hay más de 19.000 kilómetros lineales de muros de bancal", ha detallado.

Esta actividad lúdica y de aprendizaje se enmarca en la Semana Europea del Patrimonio de 'pedra en sec' que organiza el Departamento de Medio Ambiente.

La iniciativa está promovida por la asociación internacional Red Europea de Piedra en Seco (REPS). Durante esta semana sus miembros celebran diferentes actividades en sus respectivas regiones, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de este patrimonio y difundir el proyecto de creación de un itinerario cultural europeo centrado en dicho patrimonio.

El Consell de Mallorca, que actualmente ostenta la presidencia de la asociación, organiza una serie de actividades en Mallorca, en el marco de dicha semana.

Otra de las actividades será una excursión botánica en la Ruta de Pedra en Sec, que tendrá lugar el próximo sábado, 10 de octubre, alrededor del mirador de ses Barques, con explicaciones a cargo de Magdalena Vicens Fornés, del Jardín Botánico de Sóller.

Los participantes descubrirán, entre otras, las plantas que colonizan los 'marges' y las paredes de la 'pedra en sec' en este tramo de la Serra de Tramuntana.

Por otra parte, este sábado ha concluido el curso de iniciación a la construcción de 'marges', una acción formativa de la Escola de Margers, que este año cumple 20 años. En esta edición han participado 12 personas.

"El objetivo del curso es proporcionar unos conocimientos básicos de la técnica y fomentar las buenas prácticas", ha subrayado Bestard, quien ha celebrado "las dos décadas de vida de una formación que acerca a la ciudadanía el valioso patrimonio de 'pedra en sec' y conciencia a la sociedad de la importancia de su conservación".