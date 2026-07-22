Rafa Nadal y Úrsula Corberó, los favoritos de los baleares para irse de cañas este verano - EUROPA PRESS

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tenista mallorquín Rafa Nadal y la actriz catalana Úrsula Corberó han sido elegidos por los baleares como las dos personalidades con las que se irían de cañas este verano.

Es el resultado de las encuestas elaboradas por Alpha Research para el estudio 'Con quién te irías de cañas' que Cerveceros de España elabora desde hace años.

Úrsula Corberó es la mujer con la que más baleares se irían de cañas, al obtener el 18,8% de los votos en la encuesta. La actriz encabeza la lista por delante de la princesa Leonor y Rosalía, que empatan con el 13,8%, Sara Carbonero (9,5%) y Belén Esteban (8%).

La clasificación masculina está liderada por Rafa Nadal (22,5%), seguido de Mario Casas (12,5%), Alejandro Sanz e Ibai Llanos, que empatan con un 11,3%, y Carlos Alcaraz (7,5%).

A nivel nacional, los preferidos han sido, por el lado femenino, Rosalía, Úrsula Corberó, Aitana, Sara Carbonero, la princesa Leonor, Cristina Pedroche, Belén Esteban, Carmen Lomana, Ester Expósito y Georgina Rodríguez.

Por el lado masculino, los favoritos han sido Antonio Banderas, Javier Bardem, Rafa Nadal, Ibai Llanos, Marios Casas, Felipe VI, Fernando Alonso, Alejandro Sanz, Carlos Alcaraz y Lamine Yamal.