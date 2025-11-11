Raïm Wine Fest Palma 2025: 50 bodegas, música en directo y espectáculos en el Parc de la Mar

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Raïm Wine Fest se celebrará este sábado, 15 de noviembre, en el Parc de la Mar de Palma y contará con la participación de 50 bodegas mallorquinas, música en directo y espectáculos.

El Raïm Wine Fest Palma 2025, organizado por Vi de la Terra de Mallorca con la colaboración Ayuntamiento, se celebrará este sábado de 12.00 a 00.00 horas y ofrecerá una jornada de gastronomía, música y entretenimiento.

Las 50 bodegas locales compartirán "lo mejor" de la viticultura de la isla y, además, habrá 'food trucks', talleres enogastronómicos y espectáculos para toda la familia. La entrada al Raïm Wine Fest Palma es gratuita, aunque el aforo es limitado.

La música en vivo correrá a cargo de bandas como Bon Ball Tenim (13.00 horas), Cacao (16.00 horas), DJ Esburbat (17.45 horas), La Granja (19.30 horas), Peptronik (20.30 horas) y Avalanx (22.30 horas).

El festival contará con una variada oferta de entretenimiento familiar, con actividades como el espectáculo infantil de Fada Despistada, un cuentacuentos con Púrpura Events, ludoteca, talleres creativos de telas y un carrusel a cargo de Lila Events.

El evento ha sido presentado este martes por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien ha agradecido al Consejo Regulador de Vi de la Terra Mallorca, así como a todas las bodegas participantes, instituciones y empresas colaboradoras, su implicación en la iniciativa, que Cort ha declarado de interés público municipal.

Esta decisión, ha destacado, reconoce su contribución social, económica y cultura, y consolida el festival como una cita de referencia para el sector vinícola y para la ciudad en su conjunto". Martínez también ha resaltado el éxito de la primera edición, que reunió a más de 15.000 personas.

Igualmente, ha puesto en valor que eventos como el Raïm Wine Fest "acercan la cultura del producto local a la ciudad y dan visibilidad a los pequeños productores, así como a los proyectos que apuestan por la sostenibilidad y la innovación".

En esta línea, ha remarcado el compromiso del gobierno municipal con este tipo de iniciativas que, ha dicho, "contribuyen al desarrollo económico mediante la promoción del producto local", destacando el papel de la restauración como "elemento indispensable del patrimonio cultural de Palma".

El acto de presentación, celebrado en Can Balaguer, ha contado con la presencia de la regidora de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer; la presidenta de Vi de la Terra, Magdalena Mesquida; la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local del Consell de Mallorca, Pilar Amate; y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.