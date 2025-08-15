RCD Mallorca - FC Barcelona: refuerzos de la EMT para ir a Son Moix

Archivo - Un autobús de la Línea 4 de EMT (Plaça Columnes - Ses Illetes) en la Plaza de España de Palma, junto a la parada de taxis. - EMT - Archivo

PALMA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha este sábado un dispositivo especial de refuerzo de autobuses de la EMT de cara al partido que disputarán el RCD Mallorca y el FC Barcelona en el Estadi Mallorca Son Moix a las 19.30 horas.

Coincidiendo con el inicio de la Liga, la EMT establecerá refuerzos adicionales de las líneas L8 y L33 para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido, con el objetivo de agilizar las entradas y salidas de los aficionados, favoreciendo el desplazamiento en transporte público.

Concretamente, la EMT reforzará la línea L8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, en las horas previas al partido.

Estos refuerzos se suman a los servicios habituales, que en esa franja horaria están pasando con una frecuencia media de 12 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33, que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis. En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de Intercanvi de Sindicat.

El refuerzo especial de la línea 33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaza de Espanya y facilitando el enlace con otras líneas.

Por su parte, la SMAP recuerda a los usuarios de Bicipalma que pueden utilizar la nueva estación virtual de Bicipalma, que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix.

Esta estación permite a los aficionados y espectadores del RCD Mallorca que sean usuarios del servicio de BiciPalma acudir al partido al estadio en bicicleta.