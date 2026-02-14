RCD Mallorca - Real Betis: refuerzo de los autobuses de la EMT para ir a Son Moix

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha este domingo un dispositivo especial de refuerzo de autobuses de la EMT de cara al partido que disputarán el RCD Mallorca y el Real Betis en el Estadi Mallorca Son Moix a las 21.00 horas.

Se reforzarán las líneas L8 y L33 para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido, con el objetivo de agilizar las entradas y salidas de los aficionados, favoreciendo el desplazamiento en transporte público y limitando las aglomeraciones de vehículos privados.

Concretamente, la EMT reforzará la línea L8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, en las horas previas al partido. Estos refuerzos se suman a los servicios habituales, que en esa franja horaria están pasando con una frecuencia media de 15/20 minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de Intercanvi de Sindicat. El refuerzo especial de la línea 33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaza de España y facilitando el enlace con otras líneas.

Por su parte, los usuarios de Bicipalma pueden utilizar la nueva estación virtual, que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix, y que permite a los aficionados y espectadores del RCD Mallorca que sean usuarios del servicio acudir al partido al estadio en bicicleta.