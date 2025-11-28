Reabre el Belén de la Sang diez años después: horario de visitas del nacimiento más antiguo de España

Archivo - Detalle de las figuras de la Virgen María y el Niño Jesús de un belén. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reapertura al público del Belén de la Sang, el nacimiento napolitano más antiguo de España, es una de las propuestas novedosas de la programación navideña del Consell de Mallorca.

El 10 de diciembre a las 19.00 horas está previsto que se presente la primera parte de la restauración, que aunque no está finalizada, ya permitirá a los visitantes apreciar gran parte de las figuras, después de una década cerrado.

El Belén de la Sang regresa con la cueva restaurada y con las recuperadas figuras de la Virgen, San José, el Niño Jesús y seis ángeles.

El montaje, uno de los más antiguos de Europa, puede admirarse en la iglesia de la Anunciación, conocida como la iglesia de la Sangre durante el horario de apertura del centro, de 08.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.