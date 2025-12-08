Reactivan el acceso a ayudas para el autoconsumo y facilita la recuperación de inversiones inicialmente revocadas

Archivo - Imagen de la cubierta - GVA - Archivo

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas, dotada con dos millones de euros, destinada a fomentar instalaciones de autoconsumo con o sin almacenamiento en empresas y entidades con actividad económica de Baleares.

Esta convocatoria, enmarcada en el Plan de Inversiones para la Transición Energética (Piteib) y financiada con fondos Next Generation EU, permite recuperar inversiones que, en convocatorias anteriores, habían sido revocadas por la aplicación estricta del efecto incentivador, un requisito derivado de la normativa estatal en materia de subvenciones, según ha explicado en una nota de prensa la Conselleria.

El Govern reconoce que la complejidad regulatoria, especialmente en el ámbito de las ayudas sujetas al régimen de minimis y del principio de efecto incentivador, ha dificultado el acceso de algunas empresas a las ayudas públicas.

Por ello, la nueva convocatoria incorpora un diseño que facilita la admisión de actuaciones ya iniciadas entre el 16 de junio de 2022 y el 20 de diciembre de 2025, siempre bajo los criterios y obligaciones comunitarias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha subrayado que el Govern está haciendo todo lo que permite la normativa estatal y europea para que las empresas no pierdan oportunidades de financiación en un momento clave para avanzar hacia un sistema energético más eficiente, competitivo y sostenible.

"Muchas empresas realizaron inversiones responsables y alineadas con los objetivos de transición energética, pero se vieron penalizadas por requisitos administrativos muy exigentes. Esta convocatoria abre una vía para que puedan recuperar ese apoyo público", ha añadido el conseller.

CONVOCATORIA FLEXIBLE

La ayuda está dirigida a pymes, entidades públicas con actividad económica, comunidades energéticas, cooperativas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen actividad económica.

Las actuaciones subvencionables incluyen instalaciones fotovoltaicas y eólicas de hasta 500 kW, así como sistemas de almacenamiento de hasta 100 kWh.

El Govern ha configurado un procedimiento de concesión no competitivo y por estricto orden de entrada, que simplifica la tramitación para las empresas interesadas y permite resolver con rapidez las solicitudes completas.

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha señalado que la prioridad es que ningún proyecto viable se quede fuera por obstáculos administrativos evitables. "Estamos comprometidos con un modelo de ayudas más claro, más ágil y más alineado con la realidad de nuestras empresas y del tejido productivo", ha apuntado.

COMPROMISO CON LA DESCARBONIZACIÓN

La nueva línea de ayudas contribuirá a avanzar hacia los objetivos del PRTR y del Real Decreto 451/2022, que fija para Baleares metas de incremento de capacidad renovable y de implantación de proyectos vinculados al programa 'Energía sostenible en las islas'.