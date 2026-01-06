Rebajas de enero: sigue estos consejos para unas compras seguras

Archivo - Varias personas van de compras durante un periodo de rebajas. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo ha compartido, con el inicio de las rebajas de enero, una serie de recomendaciones para que las compras se realicen con toda la información necesaria.

El periodo de rebajas se prolongará durante los próximos dos meses y miles de personas aprovecharán para adquirir productos a precios más bajos.

Es una oportunidad interesante, señala Consumo, pero también un momento en el que conviene extremar la precaución y recordar que las rebajas afectan únicamente al precio, nunca a la calidad, a la seguridad ni a los derechos de las personas consumidoras.

A continuación te ofrecemos algunos consejos y recomendaciones para que las compras en el periodo de rebajas se hagan con la máxima seguridad:

- Calcula el presupuesto y elabora una lista para evitar gastos innecesarios.

- Comprueba que el precio original aparece junto al rebajado o que se indica el porcentaje de descuento. La normativa establece que el precio original debe ser el más bajo que haya tenido el producto en los 30 días anteriores al inicio de las rebajas.

- Los artículos rebajados deben estar claramente diferenciados del resto y haber formado parte de la oferta habitual.

- Conserva siempre las facturas o los tiques de compra, porque son imprescindibles para cualquier reclamación, cambio o devolución. Si surge algún problema y no se alcanza un acuerdo con el establecimiento, se puede solicitar la hoja de reclamación y presentar la queja.

- Busca comercios adheridos al Sistema Arbitral de Consumo, que permite resolver las controversias de manera rápida y gratuita.

¿PUEDO CAMBIAR UN PRODUCTO?

Hay que tener presente que el establecimiento no está obligado a cambiar un producto en perfecto estado, salvo que lo indique su política comercial.

En las compras por internet, la normativa concede 14 días naturales para devolver el producto. Si el artículo presenta un defecto de fábrica, se puede exigir su reparación o el reemplazo por otro modelo en perfecto estado, aunque la tienda no está obligada a devolver el importe íntegro salvo que no exista posibilidad de reparación ni otro artículo igual.

La publicidad del producto, sus características y catálogos comerciales deben conservarse, ya que son vinculantes y se puede exigir su cumplimiento.

El servicio posventa y la garantía se aplican de igual forma durante las rebajas: tres años para productos nuevos y dos para productos digitales.

En el caso de artículos de segunda mano, la garantía puede reducirse a un año si se entrega un documento escrito, y si no, será de dos años. Además, la empresa debe garantizar la disponibilidad de recambios durante diez años.

Por último, para prevenir fraudes en las compras en línea, es fundamental asegurarse de que la dirección URL corresponde al sitio oficial y evitar acceder a enlaces sospechosos recibidos por SMS o correo electrónico sin verificar el remitente.