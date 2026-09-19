El recién creado Grupo de Hurtos de la Policía Nacional detiene a más de 50 personas desde mayo. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Hurtos de la Policía Nacional ha detenido desde su creación el pasado mes de mayo a más de 50 personas en zonas de afluencia turística, los últimos entre este miércoles y este jueves.

Por un lado, según ha informado la Jefatura en un comunicado, el pasado miércoles se detuvo a tres personas que abordaban a personas de avanza edad, mientras que el jueves se arrestó a otros dos individuos por supuestamente robar a turistas en el castillo de Bellver.

Respecto al primer caso, fue el pasado miércoles cuando una patrulla del Grupo de Hurtos de la Policía Nacional observó a dos personas que conocían por intervenciones anteriores, así que les siguieron.

Tras varios kilómetros, los tres ocupantes del vehículo, de origen rumano, se detuvieron en Port d'Andratx. En un momento determinado, dos mujeres se apearon del vehículo, mientras el varón permanecía en el interior, en el lugar del conductor. Los agentes, entonces, empezaron a seguirles a pie.

De repente, las mujeres se colocaron tras a una persona de avanzada edad y, de manera cuidadosa, le sustrajeron dinero de su mochila.

Todo ello fue presenciado por los policías nacionales, que después hablaron con la víctima para ver si echaba algo en falta. Efectivamente, se percató de que le faltaban 35 euros.

Sin perder de vista a las presuntas autoras, los policías del Grupo de Hurtos vieron que se volvieron a acercar, de nuevo, a una pareja de avanzada edad. Como había ocurrido minutos antes, presuntamente se apropiaron de la cartera del varón al que seguían de forma discreta.

Cuando trataron de dirigirse al coche para huir, las agresoras vieron que eran perseguidas por los agentes. Intentaron que el hombre que conducía se apresurara en recogerlas y escapar. Sin embargo, los policías nacionales pudieron retenerlas. Al preguntar a la última víctima si le habían robado algo, reconoció que le faltaba la cartera con documentación y 250 euros.

En vista de los hechos, se les detuvo a los tres como presuntos autores de un delito de hurto. Asimismo, también se les imputa un delito de pertenencia a grupo criminal por la coordinación en la que operaban, ya que una vigilaba, otra se encargaba de llevar a cabo la sustracción y el varón trataba de facilitar la huida.

Además, en las diligencias posteriores, se probó que a dos de los detenidos le constaban antecedentes similares.

DOS DETENIDOS MÁS AL DÍA SIGUIENTE

Horas más tarde, el jueves, los agentes del Grupo de Hurtos realizaron otro dispositivo en el castillo de Bellver, zona en la que se producen este tipo de sustracciones, mayormente a turistas.

En un momento dado, los policías vieron a un hombre y a una mujer que habían identificado en otras intervenciones. Estos, aparentemente, buscaban a personas que pudieran ser víctimas de un hurto. Ante ello, empezaron a vigilarles de manera discreta.

Poco después, uno de los presuntos autores introdujo su mano en la mochila de una mujer de avanzada edad, mientras ella que, presuntamente, ayudaba al varón trataba de tapar la maniobra. Rápidamente, los agentes se dirigieron hacia ellos. El primer policía se entrevistó con la víctima. El segundo fue a retener a los sospechosos.

Al ser preguntada, la víctima expuso que echaba en falta su teléfono móvil. Por otra parte, los presuntos autores, que tenían actitud sospechosa, trataron de deshacerse del objeto sustraído tirándolo a unos matorrales. Sin embargo, los policías nacionales lo vieron todo. La afectada reconoció el teléfono móvil como suyo.

Por ello, el hombre y la mujer, de origen rumano, fueron detenidos por ser los presuntos autores de un delito de hurto.

CREACIÓN DEL GRUPO DE HURTOS

En el mes de mayo, la Policía Nacional creó el Grupo de Hurtos, incardinado en la Brigada Provincial de Policía Judicial, para perseguir este tipo de delitos.

La unidad, compuesta por una decena de agentes, se encarga de reforzar las zonas en las que repuntan las sustracciones al descuido.

Asimismo, se encargan, especialmente, de perseguir a los grupos especializados en hurtos, muchas veces itinerantes, así como a aquellos delincuentes que se dedican específicamente al carterismo.

Claro ejemplo de ello son los más de 50 detenidos --la mayoría de ellos in fraganti-- que han realizado en zonas de gran afluencia de ciudadanos, como Playa de Palma, el Castillo de Bellver o el centro de la capital balear.

No obstante, no son los únicos policías encargados de la investigación y prevención de esta tipología delictiva. El Grupo Operativo de Respuesta, en tareas de Seguridad Ciudadana, y agentes de los tres distritos en los que opera la Policía Nacional en Palma -Centro, Oeste y Playa- se vuelcan en perseguir, entre otros, los delitos contra el patrimonio.