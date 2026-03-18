Reclaman en el Parlament la creación de un plan específico de atención a menores con daño cerebral en Baleares

Comparecencia de la representante en Mallorca de la Asociación Hiru Hamabi en la Comisión de Salud del Parlament. - PARLAMENT

PALMA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hiru Hamabi, enfocada en la asistencia a menores con daño cerebral, ha pedido este miércoles en la Comisión de Salud del Parlament crear un plan específico de atención a menores con daño cerebral en Baleares.

La delegada de Hiru Hamari en Mallorca, Laura Grimalt, ha presentado en la comisión la labor de la asociación y ha pedido un plan de atención a menores afectados por daño cerebrales, impulsado desde la Comisión mediante la aprobación de una proposición no de ley (PNL) conjunta.

En concreto, la representante ha instado a los diputados a crear un código diagnóstico específico para el daño cerebral adquirido infantil (DCAI) para determinar las necesidades reales de los niños.

Además, ha pedido la creación de un comité de expertos médicos en estas condiciones en el que se dirijan las intervenciones y, por último, instaurar un equipo de atención multidisciplinar compuesto de diferentes profesionales donde se valore el estado de los niños y se platee un tratamiento adecuado.