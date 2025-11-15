Reconocen al IMAS por dos proyectos de mejora la calidad en la atención social y tratar a niños con conductas adictivas

Representantes del IMAS en el 32º Congreso Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 32º Congreso Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha reconocido dos proyectos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) sobre el fomento de la calidad y la innovación en la atención a las personas y para proteger a los menores con conductas adictivas.

La inclusión de estos proyectos en el programa del congreso, celebrado en Fuenlabrada, supone un reconocimiento técnico por su "calidad, innovación y representatividad dentro del sector", según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Esta distinción llega en un momento clave, después de que el Consell de Mallorca haya aprobado el Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos 2025-2027, con una aportación de 27 millones de euros destinados a los ayuntamientos para reforzar los equipos municipales y garantizar una atención social "de proximidad más eficaz y equitativa en toda la isla".

Una de las iniciativas seleccionadas ha sido el Banco de Buenas Prácticas, presentado en el Congreso por la jefa del Servicio de Prevención Comunitaria y Apoyo Territorial, Carmen Martínez.

Se trata de un proyecto que el Consell de Mallorca ha puesto en marcha para reconocer el trabajo de los equipos municipales y fomentar la calidad y la innovación en la atención a las personas. Además, tiene una clara vocación preventiva, ya que impulsa acciones que anticipan situaciones de vulnerabilidad y promueven la detección precoz de necesidades sociales.

"Esta herramienta permite compartir experiencias exitosas entre los ayuntamientos de la isla, promover la mejora continua y consolidar una red de servicios sociales de proximidad más eficiente, coordinada y orientada a la prevención", han destacado.

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha argumentado que este reconocimiento demuestra que el IMAS es "un referente de buenas prácticas en todo el Estado".

"El IMAS ha sabido combinar la experiencia de los profesionales con una gestión moderna e innovadora, centrada en las personas y en la mejora de la calidad de los servicios sociales. Es un motivo de orgullo para todo el Consell de Mallorca", ha explicado.

El otro proyecto desarrollado en el congreso es el Protocolo de Infancia y Conductas Adictivas, que refuerza la protección de los niños y adolescentes que presentan adicciones o conductas de riesgo, al mejorar la coordinación entre los equipos de protección de menores del IMAS y las Unidades de Conductas Adictivas.

El jefe del Departamento de Servicios Sociales, Infancia, Adolescencia y Familia, Albert Moratinos, ha indicado que objetivo del proyecto es garantizar una "atención integral y especializada, evitar duplicidades y asegurar que cada menor reciba el apoyo profesional más adecuado a su situación".

En palabras de la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias, el valor de estos proyectos es que "mejoran directamente la vida de las personas".

"El Banco de Buenas Prácticas ayuda a los ayuntamientos a ofrecer servicios más eficaces y el Protocolo de Infancia garantiza una respuesta rápida y coordinada para los menores más vulnerables. Son ejemplos claros de un modelo de trabajo basado en la colaboración y el rigor técnico", ha manifestado.

"Con esta participación, que refleja el alcance del plan insular de financiación y la colaboración con los municipios, el Consell de Mallorca, a través del IMAS, consolida su posición como institución líder en innovación social y en la defensa de un modelo de atención centrado en las personas y arraigado al territorio, al poner en valor el compromiso presupuestario y técnico que permite reforzar la red de servicios sociales de la isla", han remarcado.