El rector de la UIB, sobre la llegada del CEU San Pablo a Mallorca: "No es de las peores privadas"

Archivo - El rector de la UIB, Jaume Carot Giner, en su toma de posesión del cargo el pasado lunes 14 de junio. - A.COSTA/UIB - Archivo

Carot, no obstante, dice que "preferiría que no estuviera" PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, ha considerado que la Universidad CEU San Pablo, que prevé implantarse en Mallorca próximamente, "no es de las peores privadas".

"Hay algunas que solo tienen detrás un modelo de negocio, pero el CEU San Pablo no es de estas", ha dicho este jueves en la presentación de las seis nuevas titulaciones que impartirá la UIB en los próximos años.

Pese a ello, Carot ha reconocido que "preferiría que no estuviera". "Soy firme defensor de la pública, pero no es competencia mía", ha dicho.

Además, el rector ha vaticinado que la universidad pública y las privadas, las que ya están y las que llegarán, no se harán competencia para captar alumnos ni profesores.

Los primeros, ha argumentado, porque existen grandes diferencias económicas para matricularse en una u otra. Sí podría haber cierta competencia por las plazas de prácticas en los hospitales del archipiélago, pero ha confiado en que los estudiantes de la UIB tendrán prioridad para acceder a ellas.

Preguntado por la posibilidad de que profesores de la universidad pública se pasen a la privada, Carot lo ha puesto en duda alegando que en la UIB reciben una retribución que se adecua al elevado coste de la vida y tienen una carrera académica garantizada.

"Puede haber cierta competencia, pero lo dudo. No sé si una privada podría competir por el profesorado", ha zanjado.