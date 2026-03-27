Los rectores universitarios advierten que la financiación mínima del 1% del PIB "no avanza al ritmo que gustaría"

Asamblea general de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas - CAIB

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha advertido que el comité creado para impulsar el objetivo del 1% del PIB "no avanza al ritmo que gustaría" al colectivo.

Lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la asamblea general de la CRUE celebrada este viernes en Palma, según ha informado la Universitat de les Illes Balears (UIB) en un comunicado.

La también rectora de la Universitat Jaume I ha destacado la necesidad de reforzar la financiación del sistema universitario, que en la actualidad se sustenta en más de un 80% en las administraciones públicas.

"Es necesaria la coordinación entre el Gobierno y las comunidad autónomas para garantizar que la financiación llegue a las universidades", ha incidido.

También ha defendido que si las universidades públicas dispusieran de más recursos podrían dar respuesta a aquellas plazas o especialidades que ofertan las privadas.

Por lo que respecta a la ley orgánica del sistema universitario, ha señalado que el comité creado para impulsar el objetivo del 1% del PIB "no avanza al ritmo que gustaría" a los rectores.

"ASCENSOR SOCIAL"

La encargada de cerrar el acto ha sido la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha reivindicado la universidad como "uno de los grandes ascensores sociales" de España y como "una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, cohesionar territorios y ofrecer futuro".

También ha puesto en valor el hecho de que entre el 70 y el 80 por ciento de la investigación que se realiza en el país tenga lugar en las universidades, lo que refleja "su importancia estratégica en términos académicos y como motor de desarrollo".

"Detrás de cada avance, de cada mejora social, está el trabajo riguroso, constante y muchas veces silencioso de la comunidad universitaria", ha subrayado.

La presidenta autonómica ha destacado la labor que realiza la Universitat de les Illes Balears (UIB) y ha agradecido la "lealtad institucional" de su rector, Jaume Carot, y de todo su equipo.

"Tenemos una universidad conectada con la sociedad y presente en los espacios de decisión, capaz de aportar conocimiento útil para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo. Y en un momento en el que trabajamos para avanzar hacia un modelo más competitivo, más productivo y más sostenible el papel de la universidad es fundamental", ha subrayado.