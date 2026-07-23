La red de BiciPalma se amplía a nuevos barrios: inauguradas cuatro estaciones y once más están a la espera

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, inaugura una nueva estación de BiciPalma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha inaugurado cuatro nuevas estaciones de BiciPalma y en las próximas semanas prevé poner en marcha otras once.

El alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, ha presentado este jueves las nuevas estaciones correspondientes a la tercera fase de la ampliación del servicio, con la que se busca llegar a nuevos barrios.

Esta tercera fase, que cuenta con una inversión de 750.000 euros, contempla la instalación de 16 nuevas estaciones y la incorporación de 150 nuevas bicicletas, todas ellas eléctricas.

En la zona de Ponent ya están instaladas y en funcionamiento las estaciones de Sa Teulera, Son Dureta, Son Armadams y Avinguda Picasso. En las próximas semanas se pondrán en servicio el resto de estaciones previstas en esta fase, ubicadas en Son Rapinya, Son Castelló, Sa Indioteria, Son Espanyol, Son Sardina, Son Cladera, Son Fuster, Cala Gamba, Coll d'en Rabassa, Ciutat Jardí y Can Pastilla.

La presentación de las nuevas estaciones ha tenido lugar esta mañana en Sa Teulera y ha contado también con la asistencia del regidor de Movilidad, Toni Deudero; la gerente de la SMAP, Lydia Pérez; y representantes vecinales de la zona.

"Bicipalma es un servicio público que sigue creciendo y que forma parte de la apuesta de este equipo de gobierno por una movilidad más sostenible y por una ciudad mejor conectada", ha señalado el alcalde.

En este sentido, ha defendido que con esta tercera fase el Ayuntamiento da "un paso más para acercar el servicio a nuevos barrios y reforzar la conexión tanto con el centro como entre los distintos puntos de Palma".

La cuarta fase del proceso de ampliación, que ya ha sido adjudicada por 950.000 euros, contemplará la incorporación de 230 bicicletas eléctricas y la instalación de 18 nuevas estaciones, 13 en la zona de la Playa de Palma y cinco en el Paseo Marítimo.

De este modo, ha subrayado el primer edil, todo el litoral de la ciudad estará conectado a través de la red pública, que en la actualidad cuenta con 125 estaciones, 1.250 bicicletas, 51.000 usuarios registrados y más de 30.000 abonados activos. Durante 2025, el servicio registró más de 1,6 millones de trayectos.