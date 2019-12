La reedición del 'Pacte', la quiebra de Thomas Cook y el accidente aéreo de Inca, temas destacados de 2019 en Baleares

Actualizado 30/12/2019 10:20:57 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reedición del Govern de la socialista Francina Armengol, la quiebra de Thomas Cook y el accidente aéreo de Inca son algunos de los temas que han marcado la actualidad de Baleares en 2019, un año triplemente electoral en el que la inestabilidad política ha condicionado en gran medida el debate público.

Al finalizar el año, Europa Press ha seleccionado las noticias más relevantes del 2019 en Baleares, entre las que también figuran los incendios en contenedores de Palma, la actualidad judicial y las victorias de Rafa Nadal.

POLÍTICA MARCADA POR LAS ELECCIONES

La convocatoria anticipada de elecciones generales no sólo puso en marcha la maquinaria electoral de los partidos, sino que planteó un interrogante sobre el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB), que acabó aprobándose por decreto sin efectos presupuestarios inmediatos ni la parte fiscal. La inestabilidad estatal también generó controversia en cuanto a las cantidades que el Estado transfiere anualmente a las CCAA.

Por su parte, el Parlament intensificó su actividad para aprobar diversas leyes antes de finalizar la legislatura, como la Ley de Residuos, la Ley que restringe el acceso de vehículos a Formentera, la de Transición Energética y la Ley Agraria.

Llegaron las elecciones de mayo y los socialistas obtuvieron los mejores resultados de su historia en Baleares, lo que les permitió reeditar el acuerdo con MÉS y Podemos para gobernar otros cuatro años, algo que un pacto progresista nunca había conseguido en la Comunidad. Con el bautizado como 'Pacte de Bellver', dos representantes de Podemos, Juan Pedro Yllanes y Mae de la Concha, entraron en el Govern.

Este diciembre el nuevo 'Pacte' ha aprobado sin dificultades sus primeros presupuestos, en los que uno de los temas que han generado mayor interés ha sido la propuesta de MÉS per Menorca para eliminar el plus de residencia de 22.000 euros a los altos cargos del Govern que proceden de fuera de Baleares. No fue aceptada y el complemento se ha mantenido intacto.

Otra de las novedades que han traído las elecciones regionales de 2019 ha sido la entrada de Vox en las instituciones de Baleares. En cuanto a las generales, con la repetición de noviembre, PP, PSIB, Unidas Podemos y Vox obtuvieron dos diputados cada uno, mientras que Cs perdió al que había conseguido en abril, Joan Mesquida. El candidato naranja, exsocialista, había entrado este año oficialmente en Cs, como también hizo el expresidente del Govern José Ramón Bauzá, que se dio de baja del PP y ahora es eurodiputado.

UNA VÍCTIMA MORTAL POR VIOLENCIA DE GÉNERO

En materia de violencia de género, 2019 deja una víctima mortal en Baleares, una mujer de 59 años de nacionalidad alemana que fue acuchillada por su pareja en la Colonia de Sant Jordi, en Mallorca. Asimismo, en Campos, otra mujer fue agredida con un martillo por su pareja, pero sobrevivió al ataque tras pasar varios días ingresada en estado crítico.

Por otro lado, este 2019 se incorporó a la estadística de muertes por violencia de género un caso ocurrido en Menorca en 2018, que inicialmente se había investigado como una muerte accidental. La mujer, venezolana de 36 años, fue hallada sin vida en junio de 2018 en un jacuzzi dentro de una nave del Polígono Industrial de Ciutadella. Su marido ha sido detenido este año como presunto autor de su muerte.

Cabe mencionar también que este año tuvo lugar el juicio por el asesinato de otra mujer en Alcúdia, a la que su pareja quemó viva en 2016. El hombre confesó los hechos y fue condenado a 25 años de prisión.

CAÍDA DE THOMAS COOK

En septiembre el touroperador británico Thomas Cook se declaró en quiebra amenazando con provocar una crisis en cascada. El Govern acordó con agentes económicos y sociales diferentes medidas de ayuda para empresas y trabajadores afectados. La más discutida fue la devolución del impuesto turístico en determinados casos, una propuesta que finalmente el Govern tuvo que sustituir por una línea de ayudas.

A principios de diciembre los representantes de los trabajadores y los administradores concursales de In Destination Incoming SLU, compañía de Thomas Cook con sede en Palma, firmaron un acuerdo para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con el que los empleados cobrarán íntegra la nómina de noviembre.

La situación generada por la caída del touroperador, sumada a la incertidumbre del 'Brexit', han caracterizado la conversación sobre el turismo este año en la Comunidad, región con una fuerte presencia del mercado británico.

ACCIDENTE AÉREO EN INCA

En agosto, siete personas fallecieron tras colisionar una avioneta ultraligera que salía de Binissalem, y un helicóptero que había despegado de Son Bonet. Los restos de las aeronaves cayeron en fincas de Inca y se abrió una investigación para esclarecer el siniestro.

Otros sucesos destacados han sido el asesinato de una mujer presuntamente a manos de su hijo en Palma, que después huyó a Bélgica con su novia y fue detenido; los incendios en contenedores en Palma, con el incendio este año del castillo infantil en el Parque de Sa Riera; la 'Operación Crótalo' de la Guardia Civil, donde se localizó un laboratorio de cocaína en Lloseta; los atracos con violencia a taxistas; y el incendio en el buque italiano 'Grande Europa', que tuvo que ser remolcado hasta Palma.

Asimismo, en julio cuatro turistas alemanes fueron detenidos como presuntos autores de una agresión sexual a una joven, también alemana, en Cala Rajada. La Guardia Civil los interceptó en el Aeropuerto de Palma, donde se disponían a tomar un vuelo.

RAFA NADAL, NÚMERO 1 DEL MUNDO

El tenista manacorí Rafa Nadal ha cerrado otro año de victorias. Acaba el año como número uno de la clasificación mundial, tras la disputa del último torneo de la temporada, las Finales ATP de Londres.Este año también levantó dos títulos de 'Grand Slam' -entre ellos su duodécimo Roland Garros- y cerró el curso con la consecución de la Copa Davis en Madrid.

2019 ha sido también un año de felicitación para el RCD Mallorca: en junio venció por 3-0 al RC Deportivo de La Coruña y consiguió regresar a Primera División. Posteriormente se anunció que el futbolista japonés Takefusa Kubo, centrocampista del Real Madrid, jugará cedido en el RCD Mallorca hasta el 30 de junio de 2020.

Por su parte, el piloto balear Jorge Lorenzo decidió retirarse del motociclismo después del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

ACTUALIDAD JUDICIAL

En los tribunales, destacan el fin de las causas penales contra el expresidente del Govern Jaume Matas (PP); el 'caso Móviles' y los giros del 'caso Cursach'; la investigación de una estafa inmobiliaria millonaria; juicios como el crimen de Sencelles (2017) o el de Cala Millor (2016); o el juicio por el atropello mortal de Paula Fornés.

OTRAS NOTICIAS

Otras noticias destacadas del año han sido el debate por la propuesta del Govern para regular las llegadas de cruceros; el descubrimiento de 200 cuerpos sin sepultar en unas salas del cementerio de Manacor que llevaban años sin abrirse; el ERE de Cemex; o el intento de compra del Tren de Sóller por parte de un grupo de inversores.

En cuanto a la llegada de pateras, desde el verano las costas de Baleares han recibido numerosas embarcaciones -gran parte en el mes de agosto- que con las tres detectadas a finales de diciembre, suman un balance de migrantes detenidos de 507 personas, llegados en 41 naves.