La reforma fiscal del Govern ahorra 1.000 millones de euros en dos años a 250.00 ciudadanos de Baleares

Archivo - El portavoz del grupo Popular del Parlament Balear, Sebastià Sagreras. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reforma fiscal impulsada por el Govern ha supuesto un ahorro de 1.000 millones de euros en impuestos a más de 250.000 ciudadanos de Baleares en dos años y medio.

Así lo ha resaltado este jueves el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien ha destacado que desde que Marga Prohens llegó al Govern el 28 de mayo de 2023 "se ha producido un cambio de modelo claro y reconocible: de subir impuestos y castigar a la clase media, a devolver el dinero a los ciudadanos".

En este sentido, según ha trasladado el PP en nota de prensa, ha subrayado que los 'populares' "han demostrado que bajar impuestos es una decisión política, cuando se gobierna con rigor y sin dogmatismos".

Según el PP, la reforma fiscal ha beneficiado a más de 250.000 contribuyentes, con especial atención a las rentas medias y bajas, las familias, los jóvenes, los mayores, los autónomos, las familias numerosas y monoparentales y los colectivos más vulnerables, a través de rebajas y bonificaciones en el IRPF, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

En el ámbito del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Ejecutivo ha aprobado la mayor rebaja fiscal jamás aplicada en las Islas, con la eliminación del impuesto para padres e hijos, abuelos y nietos, y cónyuges.

Esta rebaja ha permitido ahorrar 742,5 millones de euros a 24.264 familias, teniendo en cuenta que el 94 por ciento de las herencias estaban por debajo del millón de euros, han resaltado.

A ello se suma la bonificación del 60 o del 35 por ciento, en función de si hay o no descendencia directa, entre hermanos, y tíos y sobrinos, que ha beneficiado a 2.871 familias, con un ahorro de 64,82 millones de euros.

Asimismo, se han aprobado bonificaciones del 100 por ciento en las donaciones a hijos y descendientes, tanto para la adquisición de la primera vivienda como para otras finalidades, que han permitido ahorrar más de 16 millones de euros a casi mil en apenas dos años y medio.

En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), Sagreras ha destacado las medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias.

La eliminación del ITP para jóvenes menores de 30 años y personas con discapacidad ha beneficiado a 1.701 contribuyentes, con un ahorro de 26,53 millones de euros, mientras que la bonificación del 50 por ciento del impuesto para jóvenes menores de 36 años, familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad a cargo ha supuesto un ahorro de 28,21 millones de euros para 2.768 familias.

Igualmente, ha puesto en valor las mejoras en el tipo reducido del 4 por ciento para la compra del primer hogar por mayores de 36 años, que han permitido ahorrar 28,8 millones de euros a más de 4.200 contribuyentes.

El 'popular' ha señalado que en el IRPF el Govern "ha impulsado la mayor batería de deducciones fiscales de la historia" de Baleares, creando y mejorando una docena de deducciones vinculadas a la natalidad, la conciliación, la vivienda, la educación y el empleo.

En la declaración de la renta de 2024, 111.418 contribuyentes se beneficiaron de estas deducciones, con un ahorro total de 39,18 millones de euros, lo que supone 22,19 millones más que en 2022.

Entre las de mayor impacto destaca la deducción por el alquiler de vivienda habitual para determinados colectivos, que en 2024 benefició a más de 21.000 contribuyentes, con un ahorro de 11,7 millones de euros, casi tres veces más que en 2022.

También se ha reforzado la deducción por libros de texto, con 37.624 beneficiarios y 5,9 millones de euros de ahorro, y la deducción por gastos de conciliación de menores de seis años, que ha alcanzado los 3,6 millones de euros.

Sagreras ha subrayado especialmente las nuevas deducciones aplicadas por primera vez en la renta de 2024, como la deducción para propietarios que ponen su vivienda vacía en el mercado del alquiler, la deducción por cuidado de personas mayores de 65 años o con discapacidad, la deducción para el fomento de la autoocupación, o la dirigida a profesionales que ocupan plazas de difícil y muy difícil cobertura.

Así, ha hecho referencia a la deducción para gastos derivados de la ELA, a su criterio, "ejemplo del compromiso social del Govern". "Una medida profundamente humana que demuestra que la bajada de impuestos también puede ser una política social", ha agregado.

Para Sagreras, el Govern "ha demostrado con hechos que bajar impuestos es una seña de identidad del Partido Popular y una herramienta para mejorar la vida de las personas".

El portavoz ha remarcado que las bajadas de impuestos se han combinado con una reducción de la deuda de más de 550 millones en estos dos años y medio de legislatura, un incremento sin precedentes del gasto social y con el hecho de que Baleares es la comunidad autónoma que mayor crecimiento económico ha tenido en 2025, y que liderará el ránking también en 2026.