Los refugios del Consell de Mallorca reabren este sábado, con un aumento de reservas del 25% hasta final de año. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los siete refugios que forman parte de la red del Consell de Mallorca reabren sus puertas este sábado tras 15 días de cierre por vacaciones, con unas previsiones de reservas hasta final de año que reflejan un aumento que ronda el 25 por ciento de plazas ocupadas.

Los indicadores ya reflejan una ocupación excelente para los próximos meses, con un total de 6.524 reservas, frente a las 5.246 plazas registradas en 2024, según ha indicado la institución insular en una nota de prensa.

En concreto, para lo que resta de este mes de agosto hay 713 reservas de excursionistas, 2.275 plazas ocupadas para septiembre y, para octubre, uno de los meses de temporada alta, 2.857 visitantes.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha valorado que estas cifras "hacen prever un nuevo récord de usuarios este año".

Además, Bestard ha remarcado que desde hace unos meses se cuenta con otro refugio que está a pleno rendimiento, el de la Coma d'en Vidal, situado en la Serra de Tramuntana, entre Andratx y Estellencs, que ha reabierto tras permanecer tres años cerrado. A día de hoy, ya hay 72 excursionistas que han reservado para este albergue de montaña.

La segunda temporada alta del año se sitúa entre septiembre y noviembre, con una punta de ocupación de usuarios en octubre. Todo hace indicar que, en estas instalaciones, se rozará el lleno en otoño, al ser una de las épocas de mayor afluencia de excursionistas.

Cabe señalar que la red de refugios que gestiona el Consell de Mallorca está compuesta por los establecimientos de So n'Amer, Tossals Verds, Muleta, Can Boi, Pont Romà, Coma d'en Vidal y Galatzó, ubicados en fincas públicas y que ofrecen una capacidad total de 260 plazas.