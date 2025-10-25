Los regidores socialistas de Mallorca exigen al Govern medidas urgentes para combatir la crisis de vivienda

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los regidores socialistas de Mallorca han exigido este sábado al Govern, durante la celebración de la reunión en Lloseta de la Asamblea de Regidores de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), medidas urgentes para combatir la crisis de la vivienda.

En nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que la Asamblea de Regidores de la Federación Socialista de Mallorca se ha reunido este sábado en Lloseta. Este ente recoge el poder municipalista de la FSM, que cuenta con 144 regidores en más de 40 consistorios de la isla.

En este encuentro, el primero con Amanda Fernàndez como secretaria general de la FSM, el foco se ha puesto en el principal problema social: el acceso a la vivienda y las políticas de las administraciones públicas para facilitar que se pueda cumplir el mandato constitucional de garantizar vivienda digna a todos los ciudadanos.

En este contexto, Fernàndez ha criticado la "inacción" del Govern del PP ante el encarecimiento desmesurado del precio de la vivienda en las Baleares. "Desde que Marga Prohens es presidenta, el precio ha aumentado un 30 por ciento, convirtiéndose en el más alto de todo el Estado, con una media de 4.000 euros por metro cuadrado", ha denunciado la dirigente socialista, que se ha quejado de la "inacción" del PP ante este problema.

Los socialistas han censurado además el "fracaso" de políticas como el programa 'Alquiler Seguro' y han alertado que "15.000 contratos de alquiler están pendientes de renovación antes de final de año, hecho que podría dejar a muchas familias sin vivienda, si se incrementan los precios del alquiler que pagan".

Ante esta situación, la Federación Socialista de Mallorca ha propuesto aplicar "inmediatamente" la Ley estatal de vivienda y declarar zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler. Según han explicado los socialistas, esta medida "ya está dando resultados positivos en Cataluña", mientras que el PP se resiste a aplicarla en Mallorca.

En este sentido, Fernàndez ha recordado que los Socialistas han presentado una iniciativa en el Parlament para que el Govern autorice a los municipios que lo pidan a acogerse a las medidas de la Ley Estatal de Vivienda. "¿Si la Xunta de Galicia lo ha permitido con A Coruña, por qué no lo puede hacer Marga Prohens?", ha cuestionado la secretaria general de la FSM.

Los socialistas también han reclamado la reactivación de la construcción de vivienda de protección oficial (VPO), la finalización de los proyectos iniciados en la anterior legislatura, y el ejercicio del derecho de tanteo y retracto para priorizar la vivienda social.

Fernàndez ha considerado que todas las medidas que afectan a la vivienda que ha tomado el PP durante la legislatura han ido en la dirección de "fomentar la especulación" y "favorecer a los propietarios con amnistías urbanísticas a quienes han actuado irregularmente, incluso en zonas de especial protección como la Serra de Tramuntana". Lo peor, en su opinión, es que "todas las políticas de vivienda impulsadas por el PP han ido en dos direcciones: a hinchar los precios y a enriquecer a promotores y especuladores".

Fernàndez ha afirmado, ante los regidores socialistas de Mallorca, que ante la "falta de proyecto, ilusión y soluciones del Govern actual", los socialistas de Mallorca presentan propuestas "rigurosas, realistas y factibles".

La asamblea ha servido para compartir experiencias entre municipios, con la experiencia de una localidad como Santa Coloma de Gramenet, en la que a diferencia de Mallorca, ya se aplican los topes al precio del alquiler que permite la Ley estatal de vivienda.

La alcaldesa socialista del municipio, Mireia González, en diálogo con Amanda Fernàndez, se ha referido a algunas de las peculiaridades del municipio que gobierna, vecino de Barcelona, con 120.000 habitantes que viven en un territorio limitado de cerca de cuatro kilómetros cuadrados, y con unas necesidades sociales de vivienda muy importantes. González ha apuntado a la gran apuesta para las políticas de rehabilitación de viviendas, para conseguir mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos.

CONSTITUIDA LA RED DE MUJERES ELECTAS DE MALLORCA

En el transcurso de la Asamblea, las Socialistas de Mallorca han constituido la Red de Mujeres del PSIB-PSOE en Mallorca, para reforzar el papel del feminismo dentro de las políticas públicas a todos los niveles institucionales.

Unas 40 mujeres socialistas, cargos públicos y electos, han firmado el manifiesto inicial, que incluye el compromiso para promover un liderazgo colectivo y solidario para reconocer el trabajo de las mujeres pioneras dentro de la gestión política y ayudar al trabajo de las mujeres que ejercen y las que accederán a cargos públicos ejecutivos y de gestión.