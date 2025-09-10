Miembros de la Coordinadora Balear para la Defensa de las Pensiones Públicas registran en el Parlament una iniciativa popular para garantizar que todos los pensionistas de Baleares lleguen al SMI - COORDINADORA BALEAR PARA LA DEFENSA DE LAS PENSION

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Balear para la Defensa de las Pensiones Públicas ha registrado este miércoles en el Parlament una iniciativa legislativa popular (ILP) para garantizar que todos los pensionistas de Baleares perciben al menos el equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI).

La ILP, según han recordado sus promotores en un comunicado, ahora deberá recibir el visto bueno de los letrados de la Cámara autonómica, para después someterse a la Mesa del Parlament, que la admitirá o no a trámite.

Si todo eso pasa, se iniciará un proceso para recoger al menos 7.500 firmas de ciudadanos mayores de 16 años para poder continuar con su tramitación, debate y votación en una sesión plenaria.

La iniciativa legislativa, titulada 'Por el derecho de las personas mayores a una vida digna', propone la creación de un sistema balear de complemento para las pensiones públicas que sean inferiores al SMI, que actualmente se sitúa en los 1.184 euros mensuales distribuidos en 14 pagas.

En los casos que no se llegue a esa cuantía y siempre y cuando el potencial beneficiario tenga carencias patrimoniales y ninguna otra fuente de ingresos, plantean los promotores, el Govern deberá pagar la diferencia hasta llegar al SMI que se haya marcado en cada momento.

A 1 de enero, según los datos de la Coordinadora, en Baleares se cobraban 219.387 pensiones contributivas y no contributivas, de las cuales más de la mitad están por debajo del SMI vigente, que para muchos pensionista supone sus únicos ingresos.

Además, han señalado los promotores de la ILP, la pensión media en el archipiélago es más de 100 euros inferior a la media estatal debido a "un mercado laboral fragmentado, con salarios y cotizaciones sociales cada vez más precarias y un monocultivo turístico que empobrece cada vez más a la población autóctona".

"Por lo tanto, nos situamos ante una importante bolsa de pobreza formada por las personas mayores que nadie puede negar. La mayoría de este colectivo son mujeres, y las causas son evidentes: trabajos más precarios o sin reconocimiento oficial, peores cotizaciones, periodos más cortos... Por eso también es imprescindible reducir hasta su desaparición la enorme y discriminatoria brecha salarial", han añadido.

Durante estos días, la Coordinadora ha visitado barrios, pueblos y entidades sociales, sindicales, políticas y ciudadanas para informarles acerca de esta iniciativa legislativa popular.

"Hacemos un llamamiento a la gente trabajadora y a toda la ciudadanía de Baleares para que hagan suyos estos objetivos y podamos hacer piña para conseguirlos. Esperamos que esta ILP tenga el máximo consenso social y apoyo ciudadano y de las instituciones", han concluido.