Regulación de entrada de vehículos en Mallorca: más de 200 cámaras para controlar puertos y carreteras

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la sala de control del túnel de Sóller. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha adjudicado la instalación, por 700.000 euros, de más de 200 cámaras de control y vigilancia en puertos y carreteras para recopilar datos para la futura ley de regulación de entrada de vehículos y tener cifras exactas del número total de coches que entran y salen de Mallorca por los puertos de la isla de forma mensual y anual.

En este sentido, según ha indicado la institución insular en un comunicado, respecto a los puertos, se ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) poder instalar dos en el puerto de Alcúdia y tres en el de Palma.

Asimismo, se podrá saber el número de coches con matrícula extranjera y la cantidad de vehículos de alquiler que pasan por los puertos.

Esta petición forma parte del proyecto que instalará 210 cámaras de control y videovigilancia en las carreteras de Mallorca. Ahora se incluyen 64 cámaras y 20 sonómetros que se instalarán en la Serra de Tramuntana para vigilar y controlar las carreteras.

El Consell de Mallorca dará acceso a la información de las cámaras a la Dirección General de Tráfico (DGT), organismo que tiene la competencia sancionadora y reguladora en la materia. De hecho, los aparatos que se instalarán han sido homologados por la misma DGT.

Las tareas se desarrollarán en varias fases y se empezará por instalar los aparatos de la Serra y, cuando tengan los permisos, los de los puertos.

Las obras de preparación se iniciarán ahora, entre los meses de abril y mayo. Las primeras cámaras se colocarán durante el mes de junio y se espera tener la red completamente operativa, como máximo, en octubre de 2026.

El director insular de Movilidad y Actividades, Rafel Oliver, y técnicos del Consell de Mallorca se reunieron con la empresa adjudicataria el pasado miércoles y acordaron contactar con los municipios de la Serra para determinar los puntos exactos donde se tendrían que colocar los aparatos y confirmar los lugares conflictivos que ya se habían identificado anteriormente.

DETALLES DEL PROYECTO

Ahora se montarán 105 dispositivos de velocidad y contadores de vehículos, 105 de vigilancia y 20 sonómetros por toda Mallorca. La Serra contará con 32 zonas de control, cada una con cámaras para vigilar la infraestructura, hacer recuento de vehículos, así como lectores de velocidad y de ruido.

Esta mejora supone duplicar los puntos de control en las vías de la isla, ya que se añadirán 52 nuevos a los 53 que ya existen. Se renovarán todas las cámaras antiguas que hasta ahora sólo ofrecían la posibilidad de contar coches.

A partir de ahora, en cada punto habrá un dispositivo de vigilancia y otro de velocidad y de recuento de vehículos que permitirán medir el tráfico de la red vial de manera más precisa, ya que la nueva tecnología es capaz de distinguir los tipos de vehículos, matrículas e, incluso, detecta bicicletas.

En un primer momento, este proyecto se presentó como instalación de una treintena de cámaras en la zona de la Serra de Tramuntana, pero finalmente se amplió por petición del Govern, la Guardia Civil, varios ayuntamientos y otras instituciones.

OTRAS APLICACIONES

Aparte de los problemas en la Serra y de la necesidad de recoger datos para la ley de entrada de vehículos, el proyecto también responde a otros factores.

En primer lugar, aumentará la tranquilidad de la ciudadanía en las carreteras con una red que permitirá dar información tanto a los usuarios como a los cuerpos de seguridad del Estado.

En segundo lugar, se quiere conseguir una medición más exacta de la presión de vehículos que sufren las vías de la isla. De esta manera, se podrán hacer estudios y actuaciones para mejorar los puntos que concentren más problemas de circulación.