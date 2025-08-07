La renovación del asfalto entre Peguera y el Port de Andratx comenzará en septiembre u octubre y durará seis meses

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de renovación del asfalto en la carretera entre Peguera y el Port de Andratx comenzarán en septiembre u octubre de este año, durarán unos seis meses y se harán por la noche, con cortes de tráfico entre las 23.00 y las 05.00 horas.

El Consell Executiu del Consell de Mallorca ha aprobado definitivamente el proyecto de refuerzo del firme de la carretera de Andratx Ma-1 que costarà casi 6,4 millones de euros, según ha informado la institución insular en un comunicado.

La intervención aplicará asfalto nuevo entre los kilómetros 21 y 32, ya que se han detectado tramos con deficiencias por grietas y erosión provocadas por el paso del tiempo. De hecho esta vía es uno de los actuales puntos negros con respecto al deterioro del firme de la carretera.

La licitación de las obras no está cerrada, pero se ha escogido a Matías Arrom Bibiloni para que las lleve a cabo. La empresa ha conseguido la adjudicación con una oferta de 6,12 millones de euros.

Los trabajos de construcción no empezarán hasta septiembre u octubre de este 2025 y se espera que tengan una duración de seis meses.

Debido a la densidad de circulación que tiene esta carretera durante el día se ha decidido que las obras se realizarán de noche. Una vez se hayan iniciado los trabajos, habrá cortes de tráfico desde las 23.00 hasta las 05.00 horas de lunes a viernes.

Esta infraestructura está subvencionada por el convenio de colaboración en materia de carreteras que tiene el Consell de Mallorca con el Govern. De hecho, es el segundo proyecto más importante financiado de esta manera.

EL PROYECTO

Las obras afectan a la carretera de Andratx dentro del tramo que va desde el túnel de sa Coma, cerca de Peguera, hasta el Port de Andratx. En esta zona está previsto arreglar los blandones (deformaciones que sufre el asfalto cuando no está bien compactado), quitar grietas, erosiones o pulimentos del firme, sustituir las señales de tráfico verticales (obsoletos segundos la normativa), y pintar las marcas viales. Aprovechando la ocasión, también se limpiarán y se desbrozarán los arcenes y las cunetas de la carretera.