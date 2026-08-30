Rescatada una mujer de 57 años tras caer cuatro metros por unas rocas en Porto Cristo (Mallorca)

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 57 años ha sido rescatada este domingo tras caer unos cuatro metros por unas rocas en la zona de S'Estany d'en Mas, en Porto Cristo (Mallorca), según ha informado SAMU 061.

Como consecuencia de la caída, la afectada ha sufrido un traumatismo en las extremidades inferiores.

La mujer ha sido rescatada por los bomberos y el helicóptero de la Guardia Civil, junto con personal sanitario del SAMU 061. Posteriormente, ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases, tal y como ha precisado SAMU 061.