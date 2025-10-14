Rescatado un escalador herido tras caer en la zona de Cala Santanyí - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a un escalador que ha resultado herido tras caer de entre cinco y seis metros de altura en la zona de Cala Santanyí, en Mallorca.

El rescate se ha producido la tarde de este martes tras recibir el aviso de que el escalador había sufrido una caída. Según la información del cuerpo de bomberos, se han activado los equipos del parque de Felanitx y el helicóptero Milana.

Finalmente, el hombre, de unos 30 años, ha sido evacuado en helicóptero al Hospital Son Espases.