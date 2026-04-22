Rescatado un hombre herido en el Torrent de Pareis y trasladado al Hospital de Inca

Rescatado un hombre herido en el Torrent de Pareis - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a un hombre francés y de mediana edad que ha resultado herido en la zona del Torrent de Pareis, en concreto, en el último salto antes de la desembocadura.

El rescate se ha producido esta tarde en una zona de difícil acceso, por lo que los bomberos han llevado al hombre a pie hasta el helicóptero la Milana, según la información del cuerpo de bomberos.

El hombre herido ha sido trasladado al Hospital de Inca.