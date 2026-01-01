Rescatado un joven atrapado en una zona de difícil acceso del Penyal del Migdia - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado este jueves a un joven de 19 años que había quedado atrapado en una zona vertical e inaccesible del Penyal del Migdia, en el municipio de Fornalutx.

Ante la dificultad de acceso a la zona, según han informado los Bomberos, se ha activado el helicóptero Milana que ha desplazado dos rescatadores y los ha dejado en una zona próxima al joven, de modo que han llegado hasta él.

Paralelamente, el helicóptero ha recogido dos rescatadores más del parque de Sóller que han colaborado en el descenso del joven hasta una zona segura.

El rescate ha finalizado con éxito y el joven se encuentra en buen estado.