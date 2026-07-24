Rescatan a 19 migrantes de origen magrebí al suroeste de la isla de Formentera

Archivo - Agentes de Salvamento Marítimo suben a una persona a borda del barco.
Archivo - Agentes de Salvamento Marítimo suben a una persona a borda del barco. - ALBERTO ESPADA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: viernes, 24 julio 2026 0:09
Seguir en

PALMA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de rescate han auxiliado a un total de 19 personas de origen magrebí que se encontraban en la zona de la Mola, al suroeste de la isla de Formentera.

Salvamento Marítimo y Guardia Civil del Puesto Principal de San José han intervenido en la operación, que se ha producido a las 21.20 horas de este jueves, según ha informado la delegación de Gobierno de Baleares.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado