Rescatan a cinco excursionistas atrapados en la cumbre del Penyal des Migdia

Bomberos ayudan en el rescate de los excursionistas atrapados en el Penyal des Migdia. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a cinco excursionistas que se habían quedado atrapados en la cumbre del Penyal des Migdia, cuando trataban de acceder desde la ruta de la Coma de n'Arbona.

La evacuación se ha tenido que llevar a cabo por tierra con seguridad, acompañados de efectivos del parque de Sóller, después de que la operación aérea con el helicóptero Milana fuera imposible a causa de la niebla.

Según han informado los Bomberos de Mallorca, una vez rescatados, los excursionistas han sido evaluados por los servicios sanitarios, activados de manera preventiva por posibles síntomas de hipotermia.