Rescatan a dos excursionistas heridos en Mallorca

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos de Mallorca han rescatado este miércoles a dos excursionistas que han resultado heridos en dos puntos distintos de la isla.
La primera intervención, según ha informado el cuerpo, ha tenido lugar esta mañana en la Font de s'Avenc, en Escorca. Una mujer ha dado el aviso de que su marido se encontraba indispuesto y que no podía continuar con la excursión que estaban realizando.
El Grupo de Rescate en Montaña (GRM) de los Bomberos de Mallorca han evacuado a la víctima y la han trasladado en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Son Espases, donde ha recibido atención médica.
El segundo rescate ha tenido lugar en Cala Falcó (Manacor), donde un hombre que estaba practicando rápel junto a un grupo de excursionistas no ha podido continuar con la actividad.
Ha sido atendido por los bomberos y trasladado hasta la carretera más cercana, donde ha sido atendido por los servicios sanitarios.