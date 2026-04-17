Rescatan un ejemplar de buitre negro en dificultades en el torrente de sa Fosca

Ejemplar de buitre negro rescatado en el torrente de sa Fosca. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han rescatado a un buitre negro en dificultades en el torrente de sa Fosca, en el tramo anterior al paso des Duro.

La actuación se produjo este jueves cuando un agente de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural notificó al coordinador del Grupo de Rescate de Montaña la localización del animal, según han informado los Bomberos de Mallorca.

Finalmente, el ave fue extraído de esta zona de difícil acceso por los miembros del Grupo de Rescate de Montaña y posteriormente se entregó al personal de la Conselleria.