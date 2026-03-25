Rescatan a una excursionista con una fractura en un tobillo en la Talaia de Son Jaumell

Rescate de la senderista lesionada en la Talaia de Son Jaumell. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han evacuado en helicóptero a una senderista de 60 años, después de fracturarse el tobillo mientras hacía una excursión en la zona de la Talaia de Son Jaumell en el término municipal de Capdepera.

La lesión ha impedido a la mujer continuar la marcha por sus propios medios, por lo que se ha iniciado un dispositivo en el que han participado bomberos del parque de Artà y el Grupo de Rescate de Montaña (GRM) del helicóptero Milana.

En un comunicado, los Bomberos de Mallorca han informado que los equipos de rescate han accedido hasta el punto donde se encontraba la herida, donde ha sido atendida, inmovilizada y preparada para su evacuación con litera.

Posteriormente, ha sido trasladada hasta el parking de cala Agulla, donde le esperaba una ambulancia del servicio para trasladarle a un centro hospitalario. La coordinación entre los diferentes cuerpos de emergencia ha permitido una actuación "rápida y segura" en una zona de "difícil acceso", han resaltado.